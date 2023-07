Ameesha Patel का दावा, करण जौहर ने बिपाशा बसु और लारा दत्ता के कमेंट पर मांगा था रिएक्शन, इस कारण हुए थे निराश

Ameesha Patel On Karan Johar अमीषा पटेल जल्द फिल्म गदर 2 में नजर आएंगी। इसमें उनके अलावा सनी देओल की अहम भूमिका होगी। यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अमीषा पटेल फिल्म एक्ट्रेस है। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यवसाय करती हैं। अब उन्होंने करण जौहर से जुड़ा एक खुलासा किया है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Ameesha Patel On Karan Johar: अमीषा पटेल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म गदर 2 का प्रमोशन कर रही है। अब उन्होंने करण जौहर पर निशाना साधा है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें पता नहीं क्यों बिपाशा बसु और लारा दत्ता ने कॉफी विद करण के मंच पर उनके खिलाफ जहर उगला था। जबकि, दोनों के साथ उनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप ठीक थी। कॉफी विद करण शो पर बिपाशा और लारा ने अमीषा की बुराई क्यों की थी? कॉफी विद करण शो करण जौहर होस्ट करते हैं, यहां कई कलाकारों की लड़ाइयां हो चुकी है। सभी एक-दूसरे पर निशाना साधते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ, पहले सीजन में ही नजर आया था। लारा दत्ता और बिपाशा बसु ने अमीषा पटेल पर जमकर निशाना साधा था, जिसे लेकर काफी चर्चा भी हुई थी इसके बाद, करण जौहर ने अमीषा को लारा दत्ता और बिपाशा बसु के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देने के लिए बुलाया था। हालांकि, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। वह कहती है, "लारा दत्ता और बिपाशा बसु कॉफी विद करण के मंच पर गई थी, वहां जाकर उन्होंने मेरी बुराई की। मुझे पता नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने बिपाशा बसु के साथ वर्ल्ड टूर किया। हम दोनों ने एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार किया था। लारा के साथ मैंने ऐलान फिल्म की। इस दौरान भी हमारा व्यवहार अच्छा था।" अमीषा ने बिपाशा और लारा के खिलाफ बोलने से क्यों मना कर दिया था? अमीषा पटेल ने यह सभी बातें अब बॉलीवुड हंगामा को बताई है। इस पूरे वाकए के बाद करण जौहर की जब एक्ट्रेस से मुलाकात हुई, तब वह एक्ट्रेस के साथ कॉफी विद करण पर एक शो करना चाहते थे। इस पर एक्ट्रेस ने बिपाशा और लारा के खिलाफ बोलने से मना कर दिया था। वो कहती है, "वादा के प्रीमियर पर करण जौहर आए थे। वे चाहते थे कि अर्जुन रामपाल और मैं उनके शो पर आएं। करण जौहर ने अपने अंदाज में मुझसे कहा- अमीषा तुम जानती हो, लारा और बिपाशा आई थी और उन्होंने तुम्हारी बुराई की थी। अब अगले हफ्ते जब तुम शो पर आ रही हो तो उनके बारे में क्या कहोगी। इसपर मैंने उनसे कहा- कुछ नहीं करण, मैं कहूंगी कुछ नो कमेंट। तब उनका मुंह बिगड़ गया था।"

