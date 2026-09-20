पति कबीर खान संग काम न करने पर Mini Mathur की दो टूक, 28 साल पहले लिया था फैसला

दीपेश पांडेय, मुंबई: तोल मोल के बोल, इंडियन आइडल और इस जंगल से मुझे बचाओ समेत कई टीवी रिटलिटी शो की मेजबानी कर चुकी मिनी माथुर (Mini Mathur) अब डिजिटल प्लेटफार्म पर बेहतर मौके देख रही हैं।

वेब सीरीज माइंड द मल्होत्राज और काल मी बे के बाद वह हाल ही में रियलिटी शो एलायंस की विजेता बनी। हाल ही में दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में मिनी ने कई अहम पहलुओं पर खुलकर बात की है।

पति कबीर खान संग काम न करने पर बोलीं मिनी मिनी ने साल 1998 में फिल्म निर्देशक कबीर खान (Kabir Khan) से शादी की थी, जो एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान और 83 जैसी फिल्मों के लिए पहचान रखते हैं। हालांकि, कबीर और मिनी ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। इसका कारण मिनी बताती हैं- हमारी शादी को 28 साल हो गए हैं। हमने शुरू में ही एक दूसरे के साथ यह तय किया था कि हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे।

इससे दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए हम दोनों अपनी-अपनी पेशेवर जिंदगी अलग ही रखते हैं। मुझे लगता है कि पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनाए रखने का यह सही तरीका है। काल मी बे सीजन 2 पर बोलीं मिनी मिनी अनन्या पांडे के साथ अपनी वेब सीरीज काल मी बे के दूसरे सीजन के बारे में बताती हैं- काल मी बे के दूसरे सीजन की शूटिंग मैंने अप्रैल में ही पूरी कर ली थी। अब वो आने वाली है। उसमें मेरा रोल बहुत छोटा है, पर मुझे उस शो की टीम पसंद आई। मैंने उसमें बहुत मजेदार काम किया है।

बतौर अभिनेत्री मिनी की प्राथमिकता वहीं आगे बतौर अभिनेत्री अपनी प्राथमिकताओं पर मिनी कहती हैं- मैंने एक्टिंग में अभी तक जो भी किया है, फिर वो वेब सीरीज काल मी बे हो या माइंड द मल्होत्राज, सब में मैंने ऐसी भूमिकाएं निभाई हैं, जो मुझे चुनौती दें। मेरे पास जो भी आफर आते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि प्रोजेक्ट में आप बड़ी खुशमिजाज, हंसती मुस्कुराती साइड किरदार हैं।