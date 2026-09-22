सिनेमा में आएगी 'गरुड़ पुराण' की महागाथा, Ajay Devgn की सुपरनैचुरल थ्रिलर का टाइटल हुआ कन्फर्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी फिल्म अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) का नाम लंबे समय से एक सुपरनैचुरल थ्रिलर को लेकर चर्चा में बना हुआ है, जो गरुड़ पुराण पर आधारित होगी। अब इस मूवी के टाइटल को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है, जिसके आधार पर ये मालूम चल गया है कि इस मूवी का नाम क्या होगा। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं।

सूर्यस्पर्श अजय देवगन की अगली फिल्म काल और शैतान जैसी सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर से फैंस का दिल जीतने वाले अजय देवगन एक बार फिर से इस जॉनर की मूवी में वापसी करने जा रहे हैं। निर्देशक रोहित जुगराज संग अपकमिंग मूवी को लेकर अजय का नाम चर्चा का विषय बना हुआ था और अब ये कन्फर्म हो गया है कि गरुड़ पुराण पर बनने वाली इस फिल्म का नाम सूर्यस्पर्श (Suryasparsh) होगा।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स ने सूर्यस्पर्श के तौर पर अजय देवगन की अपकमिंग सुपरनैचुलर हॉरर थ्रिलर का टाइटल फिक्स कर लिया है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि शुरुआती खबरों में फिल्म का का टाइटल गृह प्रवेश बताया जा रहा था।

लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के बाद ये कन्फर्म हो गया है कि तौर पर पता अजय की इस फिल्म का आधिकारिक नाम सूर्यस्पर्श रखा गया है। बात की जाए सूर्यस्पर्श की कहानी के बारे में तो अजय देवगन और रोहित जुगराज की ये मूवी हिंदू धर्म के महान ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित गरुड़ पुराण से प्रेरित होगी।

जिसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के राजा गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन मिलता है। मालूम हो कि गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो यह मुख्य रूप से जीवन, मृत्यु, कर्म और उनके परिणाम का ज्ञान देता है।