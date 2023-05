नई दिल्ली, जेएनएन। Aishwarya Rai Bachchan Photos: एक ट्विटर यूजर ने केंडल जेनर को सबसे खूबसूरत बताने की गलती कर दी है जोकि उनपर भारी पड़ गई है। ऐश्वर्या राय के फैंस इस पर भड़क गए और उन्होंने ऐश्वर्या की कई तस्वीरें शेयर कर उन्हें विश्व की सबसे खूबसूरत महिला बताया है। ऐश्वर्या की कुछ तस्वीरें कुछ वर्ष पुरानी है। वहीं, कुछ तस्वीरें नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की भी है।

ओरिजिनल पोस्ट में एक ट्विट्टर यूजर ने केंडल जेनर की तस्वीर शेयर की थी। इसके साथ उसमें लिखा था, 'मुझे पता नहीं सबसे खूबसूरत कौन है लेकिन यह है।' इसे पांच लाख के करीब व्यूज मिले हैं। वहीं, इसे 177 बार रीट्वीट किया गया हैं। वहीं, इसपर कई कमेंट्स भी किए गए है। ऐश्वर्या के फैंस ने इसपर प्रतिक्रिया देनी शुरू की। कई लोगों ने ऐश्वर्या की तस्वीर शेयर कर उन्हें खूबसूरत बताया है।

i don’t know a prettier woman y’all please shut the fuk up pic.twitter.com/YgiNuo4rNx