लौट रहा है Saiyaara का हीरो, 'बेपरवाह इश्क' के रास्ते पर चले अहान पांडे; नई फिल्म का फर्स्ट लुक आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अहान पांडे (Ahaan Panday) ने मोहित सूरी (Mohit Suri) की फिल्म 'सैयारा' (Saiyaara) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और रातों-रात स्टार बन गए। इसके बाद फैंस उनकी अगली फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे।

हमने आपको जानकारी दी थी कि एक्टर बहुत जल्द अली अब्बास जफर की एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा में नजर आने वाले हैं। इस मूवी में उनके साथ शरवरी वाघ नजर आएंगी। अब इसका मस्त पोस्ट भी जारी कर दिया गया है। मूवी का टाइटल 'बेपरवाह: फियरलेस इन लव' (Beparwah: Fearless in Love) है।

मेकर्स ने जारी किया पहला पोस्ट पोस्टर में अहान और शरवरी के चेहरे छिपे हुए हैं, जिससे उनके किरदारों की एक झलक मिलती है। लैदर जैकेट पहने अहान के हाथ में बंदूक है, उसके हाथ पर खून लगा है और चेहरे पर चोट के निशान हैं। वह अपना सिर शरवरी के सिर से लगाए हुए हैं। वहीं शरवरी के हाथ में गिटार है जो इस बात का इशारा है कि फिल्म में रोमांस और एक्शन का मेल है।

बैकग्राउंड में अहान की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कह रहे हैं- 'बेपरवाह है इश्क, क्या करूं? बेपरवाह, बेइंतहा करूं, कोई भी आए तो... सब तबाह, तबाह, तबाह कर दूं।' View this post on Instagram A post shared by Yash Raj Films (@yrf) अनीत पड्डा ने किया कमेंट इस पोस्ट पर सबसे पहला रिएक्शन अहान पांडे की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और सैयारा को-स्टार अनीत पड्डा का था। अनीत ने कमेंट में लिखा - बेस्ट ऑफ बेस्ट! बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं!! फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन खबरों के अनुसार, अनुराग कश्यप की 'निशांची' में नजर आने के बाद ऐश्वर्य ठाकरे इसमें मुख्य विलेन की भूमिका में निभा सकते हैं।