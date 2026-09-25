'आग भी, दिलों की जान भी...' रणबीर के बाद Love & War से आलिया भट्ट का बोल्ड लुक आउट, नहीं हटा पाएंगे नजरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' साल 2027 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म है। ऐसे में फिल्म को लेकर बढ़ रही एक्साइटमेंट में इजाफा करते हुए मेकर्स ने हाल ही में रणबीर कपूर के धांसू पोस्टर के बाद आलिया भट्ट का शानदार पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है।

लव & वॉर से आलिया का लुक रिवील रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का फिल्म से लुक शेयर करने के बाद, मेकर्स ने आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के पोस्टर से पर्दा उठा दिया है। पोस्टर में आलिया बेहद खूबसूरत ग्लैमर से भरे कैबरे-स्टाइल लुक में नजर आ रही हैं। आलिया भट्ट पोस्टर में एक कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, उन्होंने स्लिट स्कर्ट के साथ हेडपीस पहना है। पोस्टर का बैकग्राउंड बेहद रिच होने के साथ रेट्रो मूड को अपने फ्रेम में जोड़ रहा है।

रणबीर और आलिया के पोस्टर्स ने बढ़ाई एक्साइटमेंट संजय लीला भंसाली ने हाल ही में फिल्म से रणबीर कपूर के दो पोस्टर्स रिलीज किए थे। जिसमें रणबीर काफी हैंडसम और एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में उन्हें कार चलाते हुए देखा जा सकता है, वहीं उनका एक हाथ खून से लथपथ है और चेहरे पर कमाल की इंटेंसिटी है। मेकर्स ने रणबीर के पोस्टर के साथ लिखा, 'वो रुतबा, रुवाब और वो जुनून'।