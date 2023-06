Adipurush: प्रभास की 'आदिपुरुष' अल्लू अर्जुन के लिए बनी सबसे खास, रिलीज के साथ Pushpa 2 एक्टर छापेंगे नोट!

नई दिल्ली, जेएनएन। Allu Arjun New Venture With Adipurush: आदिपुरुष कुछ घंटे बाद दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का हाइप पहले ही बना हुआ है। ट्रेड एनालिस्ट फिल्म के बिजनेस पर नजरे गड़ाए बैठे हुए हैं। इसके साथ ही आदिपुरुष की रिलीज अब अल्लू अर्जुन के लिए भी बेहद खास और जरूरी हो गई है।

प्रभास और अल्लू अर्जुन दोनों ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स हैं। फैंस इनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस बीच अब दोनों आदिपुरुष के जरिए जुड़ गए हैं।

दरअसल, अल्लू अर्जुन सिनेमा बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं। एक्टर AAA फिल्म्स नाम से हैदराबाद में अपने थिएटर्स शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन 16 जून को होगा। इसके साथ ही अल्लू के थिएटर्स की पहली रिलीज प्रभास की फिल्म आदिपुरूष होगी। यानी अल्लू का नया बिजनेस आदिपुरुष के साथ प्रॉफिट कमाएगा।

प्रभास और कृति सेनन की फिल्म को रिलीज के पहले काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एडवांस बुकिंग में फिल्म भारत के साथ विदेशों में भी करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। गुरुवार की सुबह 11 बजे तक आदिपुरुष ने पीवीआर और आईनॉक्स की दो नेशनल चेन में लगभग 4,79,811 टिकट बेच चुकी है।

#Adipurush *advance booking* status at *national chains* [#PVR and #INOX]… Update till Thursday, 11 am… Note: #Hindi and #Telugu versions.

Total tickets sold for *Weekend 1* [#PVR + #INOX ]: 4,79,811

Note: #Cinepolis ticket sales are awaited.#BO Tsunami loading 🔥🔥🔥

⭐️… pic.twitter.com/CyVOv2V5K1— taran adarsh (@taran_adarsh) June 15, 2023