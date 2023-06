Adipurush: 'रामायण की सीता' के बाद अब इस साउथ एक्ट्रेस ने उठाए 'आदिपुरुष' पर सवाल, भड़के लोगों ने लगाई क्लास

नई दिल्ली, जेएनएन। प्रभास और कृति सेनन-स्टारर पौराणिक ड्रामा आदिपुरुष साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। जहां कई लोग फिल्म के ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं, वहीं समाज का एक वर्ग फिल्म में इस्तेमाल किए गए वीएफएक्स, पात्रों के चित्रण से खुश नहीं है। साउथ एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर ने भी फिल्म में भगवान राम के किरदार के लिए निर्माताओं की खिंचाई की और सवाल किया कि उनके चेहरे पर बाल क्यों हैं। इस पर, प्रभास के फैंस ने फिल्म पर उनकी कमेंट्स के लिए एक्ट्रेस का तगड़ा जवाब दिया है।

गुरुवार को, एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म आदिपुरुष पर अपने विचार साझा किए। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, "क्या कोई परंपरा है जहां भगवान राम जी और लक्ष्मण को मूंछों और चेहरे के बालों के साथ चित्रित किया जाता है? फिर ये सब क्यो? खास तौर पर प्रभास के तेलुगु वर्जन में। मुझे लगता है कि प्रभास कर्ण की तरह दिखते हैं, राम की तरह नहीं।"

Is there ANY tradition where Lord Ramji and Laxman are portrayed with moustache and facial hair? Why this disturbing departure ? Especially in prabhas's telugu home, Sri Rama has been played to perfection by legends.

I feel Prabhas looks like Karna not Rama. #Adipurush pic.twitter.com/glkQZ7nHj9