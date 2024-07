ड्रग्स केस में रकुल प्रीत सिंह का भाई गिरफ्तार, 199 ग्राम कोकेन समेत ये चीजें बरामद, नाइजीरिया से जुड़े हैं तार

पुलिस के मुताबिक, पांच में से दो शख्स नाइजीरिया के हैं। इनमें से एक महिला है। इस ड्रग्स रैकेट के तार नाइजीरिया से जुड़े हैं, जिसका मास्टरमाइंड डिवेन इब्युका सुजी नाम का शख्स है। गिरफ्तार किए गए सभी पांच लोगों के यूरिन टेस्ट लिए गए। सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आईं। इन सभी के खिलाफ एनपीडीएस एक्ट के तहत लीगल एक्शन लिया जाएगा।

#WATCH | Telangana: An international drug syndicate busted, 5 drug dealers - including 2 foreign nationals - nabbed. Actress Rakul Preet Singh's brother Aman Preet Singh arrested among drug consumers in the drug bust.

Srinivas, DCP, Cyberabad Police, Rajendra Nagar Zone says,… pic.twitter.com/O5Pn5Q2mMc— ANI (@ANI) July 15, 2024