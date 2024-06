Actress Hema: 'मैं बिरयानी बना रही थी...', रेव पार्टी मामले में गिरफ्तार हुईं हेमा ने बचाव में कही ये बात

यह भी पढ़ें- 'पुष्पा' ने अल्लू अर्जुन को बनाया ब्रांड्स का फेवरेट, कई बड़ी कंपनियां लाइन में, लेकिन पान मसाला विज्ञापन के खिलाफ हैं एक्टर

कहा गया कि सोमवार को हेमा बुर्का पहनकर सीसीबी के ऑफिस पहुंची थीं, ताकि वह अपनी पहचान छुपा सकें। पूछताछ में एक्ट्रेस ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद वह गिरफ्तार हो गईं। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया से बातचीत में हेमा ने खुद को बेगुनाह बताया है। हेमा ने कहा, "मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। देखो वे मेरे साथ क्या कर रहे हैं।"

Actor Hema Claims Innocence, Says She Was Cooking Biryani at Home

Tollywood actor Hema, arrested in a drugs and rave party case, insists she is innocent, stating she was cooking biryani at her home in Hyderabad at the time of alleged offence.

