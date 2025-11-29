Viral Video: 35 साल बाद हाथ में गिटार पकड़े Rahul Roy का दिखा रोमांटिक अंदाज, शादी में गाया 'आशिकी' वाला गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 1 के विनर और 90 के दशक के हैंडसम हंक राहुल रॉय अब भले ही स्क्रीन से गायब हो चुके हों, लेकिन एक समय ऐसा था, जब उनका इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता था। अपनी पहली ही फिल्म 'आशिकी' से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी धाक जमा ली थी।

महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ अनु अग्रवाल मुख्य भूमिका में थी। 1990 में रिलीज 'आशिकी' अपनी कहानी की वजह से तो सुपरहिट हुई ही थी, लेकिन गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे। एक बार फिर से उन्हीं यादों को ताजा करते हुए अभिनेता राहुल रॉय ने अपनी फिल्म के सबसे फेमस ट्रैक पर परफॉर्म किया। उनकी ये क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं।

'आशिकी' के इस गाने पर किया परफॉर्म हाल ही में 59 साल के एक्टर फेमस मैथमैटिक एजुकेटर आरके श्रीवास्तव की भतीजी की शादी को अटेंड करने के लिए बिहार पहुंचे थे। शादी में शामिल होने पहुंचें राहुल रॉय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें उन्होंने हाथों में गिटार पकड़ा हुआ है और पीछे उनकी फिल्म 'आशिकी' का फेमस गाना 'सांसों की जरुरत है जैसे जिंदगी के लिए' बज रहा है और वह उस पर परफॉर्म कर रहे हैं।

Showbiz can be cruel. pic.twitter.com/gOqlHoarJP — Wokeflix (@wokeflix) November 29, 2025 ये एक समय पर स्टार थे उनकी इस वीडियो पर फैंस की मिली जुली प्रतिक्रिया है। एक यूजर ने लिखा, "मुझे इनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ये एक समय पर स्टार थे और बिग बॉस के विनर भी, लेकिन आज इंडस्ट्री इन्हें भूल गई"। दूसरे यूजर ने लिखा, "वेब सीरीज के इस दौर में मुझे यकीन है कि ये अपने आपको दोबारा उठा सकते हैं, बॉबी देओल ने भी किया है"।