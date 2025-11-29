Language
    Viral Video: 35 साल बाद हाथ में गिटार पकड़े Rahul Roy का दिखा रोमांटिक अंदाज, शादी में गाया 'आशिकी' वाला गाना

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:21 PM (IST)

    35 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'आशिकी' आज कल्ट फिल्म बन चुकी है। मूवी से राहुल रॉय और अनु अग्रवाल ने शुरुआत की थी। दोनों को आज भी आशिकी स्टार के नाम से ही जाना जाता है। अपनी सुपरहिट फिल्म की पुरानी यादों को ताजा करते हुए हाल ही में राहुल रॉय ने 'आशिकी' के फेमस गाने पर परफॉर्म किया। 

    राहुल रॉय ने बिहार की शादी में गाया 'आशिकी' का गाना/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 1 के विनर और 90 के दशक के हैंडसम हंक राहुल रॉय अब भले ही स्क्रीन से गायब हो चुके हों, लेकिन एक समय ऐसा था, जब उनका इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता था। अपनी पहली ही फिल्म 'आशिकी' से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी धाक जमा ली थी।

    महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ अनु अग्रवाल मुख्य भूमिका में थी। 1990 में रिलीज 'आशिकी' अपनी कहानी की वजह से तो सुपरहिट हुई ही थी, लेकिन गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे। एक बार फिर से उन्हीं यादों को ताजा करते हुए अभिनेता राहुल रॉय ने अपनी फिल्म के सबसे फेमस ट्रैक पर परफॉर्म किया। उनकी ये क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं।

    'आशिकी' के इस गाने पर किया परफॉर्म

    हाल ही में 59 साल के एक्टर फेमस मैथमैटिक एजुकेटर आरके श्रीवास्तव की भतीजी की शादी को अटेंड करने के लिए बिहार पहुंचे थे। शादी में शामिल होने पहुंचें राहुल रॉय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें उन्होंने हाथों में गिटार पकड़ा हुआ है और पीछे उनकी फिल्म 'आशिकी' का फेमस गाना 'सांसों की जरुरत है जैसे जिंदगी के लिए' बज रहा है और वह उस पर परफॉर्म कर रहे हैं।

    वीडियो में उनके पीछे कुछ लोग मंच पर खड़े हुए हैं। वह गिटार बजा नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ उस पर एक्ट कर रहे हैं। वायरल वीडियो में वह अपनी जगह से उठते हैं और मंच के पास जाकर नीचे खड़े लोगों से हाथ मिलाते हैं। उनका ये जेस्चर कई फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस सालों बाद राहुल रॉय का ये रोमांटिक अंदाज देखकर काफी खुश हो रहे हैं।

     

    ये एक समय पर स्टार थे

    उनकी इस वीडियो पर फैंस की मिली जुली प्रतिक्रिया है। एक यूजर ने लिखा, "मुझे इनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ये एक समय पर स्टार थे और बिग बॉस के विनर भी, लेकिन आज इंडस्ट्री इन्हें भूल गई"। दूसरे यूजर ने लिखा, "वेब सीरीज के इस दौर में मुझे यकीन है कि ये अपने आपको दोबारा उठा सकते हैं, बॉबी देओल ने भी किया है"।

    एक अन्य यूजर ने राहुल रॉय ने लिखा, "बहुत ही जजमेंटल हैं लोग..वह किसी से मांग नहीं रहे हैं। वह मेगास्टार तो हैं नहीं कि उन्हें कोई बड़ी वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट करेगा। कई बड़े एक्टर्स ऐसे ही कमाते हैं। फीमेल एक्ट्रेसेस रिबन काटती हैं, लोगों ने कभी उनके बारे में नहीं बोला। आपको बता दें कि राहुल रॉय ने अपने करियर को ट्रैक पर लाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिली, जो 90 के दौर में मिली थी।

