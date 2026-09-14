बड़े पर्दे पर सुपरहीरो अवतार में नजर आएंगे Aamir Khan? साजिद नाडियाडवाला और आर बाल्की के साथ मिलाया हाथ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले साल खबर आई थी कि आमिर खान (Aamir Khan) लोकेश कनगराज की एक्शन फिल्म में सुपरहीरो का किरदार निभाएंगे।

हालांकि, 'कुली' को मिले खराब रिएक्शन के बाद यह संभावित साझेदारी रद्द हो गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आमिर खान एक और फिल्म में सुपरहीरो का किरदार निभाने जा रहे हैं।

साजिद नाडियाडवाला होंगे निर्माता

खबर है कि आमिर खान निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ एक नई सुपरहीरो फिल्म के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन आर बाल्की द्वारा किया जाएगा और बताया जा रहा है कि यह अभी शुरुआती चरण में है।

फिल्म अभी शुरुआती दौर में है और इसकी स्कीनराइटिंग पर काम चल रहा है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, आमिर खान से इस प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया गया है और उन्होंने रुचि भी दिखाई है, लेकिन उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर फिल्म साइन नहीं की है।

स्क्रीनप्ले पर चल रहा है काम फिल्म निर्माता अगले कुछ महीनों में कहानी, स्क्रीनप्ले और मुख्य किरदार पर काम करेंगे। चूंकि फिल्म बड़े पैमाने पर बन रही है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले इसके प्रोडक्शन डिजाइन और संपूर्ण लुक को भी अंतिम रूप देना होगा।

आमिर फिल्म साइन करने से पहले समय लेने के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद ही फिल्म के लिए हामी भरना पसंद करते हैं। खबरों के अनुसार,निर्माता उनके साथ मिलकर स्टोरी पर काम कर रहे हैं।