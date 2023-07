संजीदा शेख से तलाक के बाद Aamir Ali को इंटीमेट सीन करने में महसूस हो रही थी झिझक, अब किया खुलासा

नई दिल्ली, जेएनएन। Aamir Ali On Intimate Scene in The Trial After Divorce: आमिर अली छोटे पर्दे के चर्चित स्टार हैं, जिन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम कर पहचान हासिल की। लंबे समय से वह टीवी से दूर थे और अब 'द ट्रायल' से ओटीटी स्पेस में कदम रखा है। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि तलाक के बाद पहली बार इंटीमेट सीन करने में उन्हें काफी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी।

इंटीमेट सीन पर क्या बोले आमिर?

आमिर अली ने 'द ट्रायल' (The Trial) में कुब्रा सैत (Kubbra Sait) के साथ एक इंटीमेट सीन किया है। आमिर ने बताया कि तलाक के बाद उनके काम पर असर पड़ा या नहीं। उन्होंने कहा कि वह बस इंटीमेट सीन करने में थोड़ा नर्वस थे। एक्टर ने बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में कहा-

"नहीं, हमने हमेशा एक-दूसरे को वैसा ही रहने दिया है जैसा हम चाहते थे। काम आपको वह बनाता है, जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन हां एक सीन है, जो आपको बाद में देखने को मिलेगा। वो करने में मुझे झिझक महसूस हुई थी। फिर मैंने ऐसा किया। जब आप शो देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यह दो बार नहीं होता है, यह एक बार ही होता है।"

तलाक से कैसे उभरे आमिर अली?

आमिर अली ने बताया कि उन्होंने तलाक के बाद खुद को कैसे संभाला। एक्टर ने कहा-

"एक साल तक मैं उस चीज से बाहर रहा। फिर कोविड आ गया। दोनों एक साथ ही हुआ था। हर चीज आपको बहुत कुछ सिखाती है। अच्छे पॉइन्ट उठाना, आप पर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि जिंदगी में कई चीजें होती हैं, लेकिन आपको अच्छी चीज उठानी चाहिए। बस नेगेटिव चीजों को पीछे रहने दो। इससे आप खुद नाराज होते हैं और दूसरों को भी करते हैं, जोकि सही नहीं है।"

शादी के 8 साल बाद जुदा हो गए थे आमिर-संजीदा

आमिर अली ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में कहा कि वह अभी सिंगल हैं और केयरफ्री हैं। आमिर अली ने साल 2012 में संजीदा शेख (Sanjeeda Sheikh) के साथ शादी की थी। शादी के आठ साल बाद ही दोनों अलग हो गए थे। 2020 में संजीदा ने आमिर को छोड़ दिया था और 2022 में उनका ऑफिशियली तलाक हो गया था।

किसे डेट कर रही हैं संजीदा?

फिलहाल, संजीदा अपनी बेटी के साथ अलग रह रही हैं। मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) के साथ रिलेशनशिप में हैं।