अरिजीत सिंह लाइव कॉन्सर्ट शो में गा रहे थे रोमांटिक गाना, तभी लड़की ने लिप लाॅक कर ब्वाॅयफ्रेंड को किया प्रपोज

बता दें कि हाल ही में सिंगर अरिजीत सिंह का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में वह बंगाल में अपने होमटाउन मुर्शिदाबाद में आम लोगों की तरह गली में घूमते नजर आए थे। इसमें उनको पहचान पाना फैंस के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वायरल वीडियो में सिंगर अपना स्कूटर स्टार्ट करते है और कहीं जाते हुए दिख रहे थे।

नई दिल्ली, जेएनएन। Arijit Singh Live Concert Video Viral: बाॅलीवुड मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह की आवाज का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है। यही वजह है कि उनके गाने रिलीज होती ही वायरल हो जाते हैं। अब तक के सिंगिंग करियर में अरिजीत ने कई सुपरहिट गाने दिए हैं। वहीं, फैंस को भी अरिजीत के नए गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी बीच अरिजीत के काॅन्सर्ट शो के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। अरिजीत के लाइव काॅन्सर्ट में लड़की ने किया ब्वाॅयफ्रेंड को प्रपोज अरिजीत सिंह का वायरल हो रहा वीडियो उनके एक लाइव काॅन्सर्ट शो के दौरान का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अरिजीत अपने फैंस के सामने बड़े ही मजे से रोमांटिक गाने गा रहे थे कि तभी हजारों की भीड़ में एक लड़की ने कुछ ऐसा किया, जिसने लोगों के साथ अरिजीत का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। दरअसल, एक लड़की ने अचानक ही काॅन्सर्ट के बीच माइक पर अपने ब्वाॅयफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। यही नहीं, अपने प्यार का इजहार करते ही दोनों ने लिप लॉक किया। View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) ऐसा था अरिजीत का रिएक्शन लड़की की इस हरकत पर अरिजीत सिंह का रिएक्शन देखने लायक था। जब उस लड़की ने ब्वाॅयफ्रेंड को प्रपोज किया उस दौरान अरिजीत ने रोमांटिक साॅन्ग को गाना जारी रखा। उनके इस गाने ने इस पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। इस पल की खुशी अरिजीत के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स खूब कमेंट कर रहे हैं। अब तक इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है। वहीं, अरिजीत की मुस्कान पर फैंस अपना दिल हार रहे हैं।

