9 Years of PM Modi Government: जब पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा बॉलीवुड

नई दिल्ली, जेएनएन। 9 Years of PM Modi Government: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार (PM Modi Government) को देश पूरे 9 साल हो चुके है। साल 2014 में 26 मई को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शपथ ली थी, जिसके बाद से देश में मोदी लहर चली।

पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए एक से बढ़कर एक कार्य किए। आज देश का बच्चा-बच्चा मोदी-मोदी के नारे लगाता है। इतना ही फिल्मी सितारों ने मोदी सरकार का पूरा-पूरा साथ निभाया है।

21 दिनों के लॉकडाउन को सपोर्ट- 2020

साल 2020 को जब-जब याद करते है तो हर किसी की रुह कांप जाती है। इस साल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर छाया हुआ था। रोजाना हजारों की गिनती में लोगों की मौत हो रही थी। ऐसे में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ हिंदुस्तान भी अपनी जंग लड़ रहा था।

महीनों तक देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते देश को आर्थिक मदद की भी जरुरत रही। तब एक से बढ़कर एक फिल्मी सितारे सामने आए। अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन तक, हर बड़े सितारे ने मुश्किल घड़ी में दिल खोलकर दान किया था।

पीएम मोदी के 9 PM 9 Min और थाली बजाओ को सपोर्ट

22 मार्च 2020 को देश में कोरोना वायरस के चलते जनता कर्फ्यू लगाया गया था। वहीं पीएम मोदी की अपील के चलते शाम पांच बजे देशवासियों ने कोरोना वायरस से लड़ाई में जुटे योद्धाओं को सलाम करने के लिए ताली-थाली, घंटी आदि बजाना का आदेश दिया था।

ऐसे में बॉलीवुड सितारों ने भी इसमें अपना पूरा सहयोग किया था। अक्षय कुमार ने अपने घर की दीवार पर खड़े होकर ताली बजाई थी। इस दौरान ऋतिक रोशन और साजिद भी उनके साथ नजर आए थे। वहीं पूरे बच्चन और खान परिवार ने अपने घर की बालकनी में आकर थाली, ताली और घंटी बजाई थी।

डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट- 2016

कोरोना काल से पहले भी फिल्मी सितारे पीएम के हर फैसले में कदम से कदम मिलाकर चले है। 8 नवंबर साल 2016 की रात तो आपको याद होगी। जब पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का एलान किया था। ऐसे में सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन समेत कई सितारों ने मोदी की तारीफ की थी।

उन दिनों सलमान ने अपने शो बिग बॉस में कहा था, 'इस हफ्ते काले धन पर धनाधन वार हुए, यह एक बहुत अच्छा कदम है और मोदी जी को इसके लिए सैल्यूट'। तो वहीं आमिर ने कहा था, लॉन्ग टर्म में देश को होने वाले फायदे को देखते हुए शॉर्ट टर्म के लिए होने वाली असुविधा को नजरअंदाज किया जा सकता है।

अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर- 2023

साल 2023 के शुरुआत में पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों को नाम दिया था। उन द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। इस अवसर पर भी बॉलीवुड सेलेब्स ने पीएम मोदी का आभार जताया था।

अजय देवगन ने ट्वीट कर खुशी जताई थी। उन्होंने लिखा था, कैप्टन मनोज कुमार पांडे (परमवीर चक्र) के नाम पर द्वीप का नाम रखने का यह फैसला यह यकीन दिलाता है कि इन महान लोगों ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है वह हमारी आगे आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक यू पीएम मोदी'।

The decision to name an island after Capt. Manoj Kumar Pandey (Param Vir Chakra) is assuring that the example of supreme sacrifice for the motherland he left us with will continue to inspire generations to come. Thank you PM @narendramodi Ji. #IndiaHonoursParamveers— Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 23, 2023

सिद्धार्थ मल्होत्रा इस खबर से काफी खुश जताते हुए ट्विटर पर लिखा था, 'अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम हमारे हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है और इस शानदार खबर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं'।

सुनील शेट्टी ने लिखा था, धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर #अंडमाननिकोबार के 21 द्वीपों का नाम। हमारे राष्ट्र के सच्चे नायकों के नाम पर रखने के लिए। बहुत गर्व।

Thank you Hon. PM @narendramodi ji for renaming 21 islands of #AndamanNicobar in the names of the 21 #ParamVirChakra awardees, the true heroes of our Nation, on the 126th Birth Anniversary of the great #NetajiSubhasChandraBose. So proud! #JaiHind #ParakramDivas— Suniel Shetty (@SunielVShetty) January 23, 2023

स्वच्छ भारत अभियान में जुटा बॉलीवुड- 2014

प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने मिसाल पेश करते हुए अपने हाथों से सफाई और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। इस फैसले पर बॉलीवुड के कई टॉप सितारों ने भी अपने हाथों में झाड़ू उठाई थी। इसमे सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन झाड़ू लगाते नजर आए थे।

मन की बात के 100 एपिसोड्स- 2023

30 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'मन की बात' कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस मौके पर कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, सिंगर अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, फिल्म निर्माता एकता कपूर, रोहित शेट्टी सहित कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं थी।