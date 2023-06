Neena Gupta: पहला किसिंग सीन करने के बाद पूरी रात सो नहीं पायीं थीं नीना गुप्ता, डेटॉल से धोया था मुंह

Neena Gupta नीना गुप्ता शोबिज इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा हैं। वह तीन दशक से भी अधिक समय से इस फील्ड में एक्टिव हैं। नीना गुप्ता फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 को लेकर सुर्खियों में हैं जिसमें उन्होंने प्रमुख रोल प्ले किया है। वह ग्रैनी के रोल में दिखेंगी। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने पहले किसिंग सीन से जुड़ा अनुभव शेयर किया।

File Photo of Neena Gupta. Photo Credit: Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights नीना गुप्ता की आने वाली है फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 2' नीना गुप्ताने बताया कैसा था उनका पहला किसिंग एक्सपीरियंस पहले रोमांटिक सीन के बाद रात भर नहीं आई थी नींद

नई दिल्ली, जेएनएन। नीना गुप्ता की फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 2' (Lust Stories 2) बस कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के जरिये वह एक बार फिर लोगों को अपने अभिनय से चौंकाने के लिए तैयार हैं। वह अपने जमाने की बोल्ड अभिनेत्री बताई जाती हैं। आज नीना गुप्ता किसी भी तरह के रोल बिंदास अंदाज में निभा लेती हैं। मगर एक वक्त था, जब किसिंग सीन परफॉर्म करने के बाद वह इतनी असहज हो गई थीं कि उन्होंने डेटॉल से कुल्ला किया था। नीना ने शेयर किया पहला किसिंग एक्स्पीरियंस एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में नीना गुप्ता ने अपने पहले किस को लेकर खुलासा किया है। टीवी और फिल्मों में काम करने वाली इस दिग्गज अदाकारा ने बताया कि उनका पहला किसिंग सीन का अनुभव काफी खराब था। वह रात भर सो नहीं पाई थीं। 'पूरी रात सो नहीं पाई' किस इंसीडेंट को याद करते हुए नीना गुप्ता ने कहा, ''बहुत साल पहले मैंने दिलीप धवन के साथ किसिंग सीन किया था। वह इंडियन टेलीविजन पर पहला लिप-टू-लिप किसिंग सीन था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। ऐसा नहीं है कि वह मेरे दोस्त थे, हम साथ काम करने वाले कलाकार थे, फिजिकली और मेंटली मैं तैयार नहीं थी। मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया।'' उल्टा पड़ा था चैनल का दांव यह उन दिनों की बात है, जब नीना 'दिललगी' नाम के शो में काम कर रही थीं। उन्होंने कहा, ''उस जमाने में स्क्रीन पर फिजिकल इंटीमेसी आम बात नहीं थी, और चैनल ने ऐसा किया ताकि नेशनल टेलीविजन पर पहला किस दिखाने से एपिसोड का प्रमोशन हो सके। लेकिन यह प्लान काम नहीं किया। तब पूरा परिवार साथ बैठकर टीवी देखता था, तो किसिंग सीन देख लोगों ने आपत्ति जताई। बाद में चैनल को सीन हटाना पड़ा।'' डेटॉल से धोया मुंह नीना ने कहा, ''पहला किसिंग सीन करने के बाद मैंने डेटॉल से अपना मुंह धोया। मेरे लिए उस व्यक्ति के साथ किसिंग सीन करना बहुत मुश्किल था, जिसे मैं जानती ही नहीं।''

Edited By: Karishma Lalwani