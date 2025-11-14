Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nuapada Bypoll 2025 : सातवें राउंड में भाजपा की बढ़त बरकरार, जय ढोलकिया बोले, यह नुआपाड़ा की जनता की जीत

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    ओडिशा के नुआपाड़ा में उपचुनाव की मतगणना जारी है। भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया शुरूआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है और ईवीएम से वोटों की गिनती की जा रही है। पांचवें राउंड के बाद, ढोलकिया ने 25,195 वोटों के साथ बढ़त बनाए रखी है, जबकि कांग्रेस के घासी राम मांझी दूसरे स्थान पर हैं। परिणाम आज शाम तक आने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नुआपाड़ा। ओडिशा के नुआपाड़ा में उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ईवीएम से मतगणना हो रही है। भाजपा के जय ढोलकिया फिलहाल आगे चल रहे हैं।

     नुआपाड़ा उपचुनाव के सातवें राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें भाजपा को 36,088, बीजद को 10,742 और कांग्रेस को 9,474 वोट मिले। वहीं आठवें राउंड में भाजपा को 41520, कांग्रेस को 10649 व बीजद को 12632 वोट मिले। लगातार बढ़त के बाद भाजपा समर्थक विक्ट्री सिंबल दिखाकर जश्न मना रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया ने कहा कि यह जीत उनकी नहीं, बल्कि नुआपाड़ा की जनता की जीत है। उन्‍होंने कहा क‍ि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के विश्वास की जीत है।

    नुआपाड़ा उपचुनाव के सातवें राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें भाजपा को 36,088, बीजद को 10,742 और कांग्रेस को 9,474 वोट मिले। उपचुनाव में रिकॉर्ड 83.45% मतदान हुआ है।

    परिणाम आज शाम तक घोषित होने की संभावना है, जिस पर पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई हैं। चौथे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। वे 18,903 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं।

    कांग्रेस उम्मीदवार घासी राम मांझी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 6,088 वोट हासिल किए और तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। वहीं बीजद उम्मीदवार स्नेहांगिनी छुरिया 5,320 वोट के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई हैं। पांचवें राउंड में भाजपा को 25,195 वोट, कांग्रेस को 6,797 वोट और बीजद को 6,538 वोट मिले।

    इसके बाद छठवें राउंड के परिणामों में भाजपा ने अपना दबदबा जारी रखा। इस राउंड में भाजपा को 30,641 वोट, कांग्रेस को 7,891 वोट और बीजद को 8,646 वोट प्राप्त हुए। इस राउंड के बाद कांग्रेस फिर से तीसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि बीजद दूसरे स्थान पर आ गई।

    कुल मिलाकर छह राउंड की गिनती के बाद भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है और मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से 8 :30 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डाक मतपत्रों की गिनती से सम्पन्न हुई।

    इसके बाद सुबह 8.30 बजे से ईवीएमसे मतगणना त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में चल रही है। भाजपा के जय ढोलकिया 14370 वोट मिले हैं। वे 10013 से आगे चल रहे हैं। बीजद की स्नेहांगीनि छुरिया को 4357 और कांग्रेस के घासीराम माझी 3530 को मिले हैं। 

    नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार घासी राम मांझी ने चौथे राउंड में मजबूत प्रदर्शन करते हुए 6,088 वोट हासिल किए और सीधे तीसरे स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। वहीं बीजद की स्नेहांगिनी छुरिया को 5,320 वोट मिले, जिससे वे तीसरे पायदान पर खिसक गईं।

    मतगणना के पांचवें राउंड के आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें भाजपा ने अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। इस राउंड में भाजपा को 25,195 वोट, कांग्रेस को 6,797 वोट और बीजद को 6,538 वोट मिले हैं। 

    लगातार बढ़त के साथ भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में सुधार दिखाते हुए दूसरे स्थान को पकड़ा है, जबकि बीजद तीसरे नंबर पर फिलहाल संघर्ष कर रही है। 
    इस प्रक्रिया पर पूरे जिले की निगाहें टिकी हैं। ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर जब टेबलों पर लाई गईं, तो प्रत्याशियों और समर्थकों की धड़कनें तेज हो गईं।
     
    हर राउंड के बाद माहौल और रोमांचक होता जा रहा है। सत्ताधारी दल अपनी पकड़ बनाए रखने की उम्मीद कर रहा है, वहीं विपक्षी उम्मीदवारों को भरोसा है कि इस बार जनता बदलाव का जनादेश देगी। कौन मारेगा बाजी। 
     
    ईवीएम से मतगणना तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच चालू है। गिनती कार्य Election Commission of India द्वारा सीसीटीवी निगरानी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग सहित नियंत्रित किया जा रहा है।

    मतों की गिनती 14 टेबलों पर 26 राउंड में होगी। आज सुबह 8 :30 बजे से मतदान मशीनों से वोट गिने जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल अपनी स्थिरता बनाए रखने की उम्मीद जता रहा है, जबकि विपक्षी दलों को परिवर्तन की लहर का भरोसा है।

    इस सीट पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें जय ढोलकिया (भाजपा), स्नेहांगिनी छुरिया (बीजद) तथा घासीराम माझी (कांग्रेस) प्रमुख हैं। उपचुनाव में रिकॉर्ड 83.45% मतदान दर्ज हुआ। 

    वर्तमान में भाजपा के जय ढोलकिया 4,904 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजद की स्नेहांगिनी छुरिया को 1,357 एवं कांग्रेस को 1,308 वोट मिले हैं। मतगणना जारी है और परिणाम आज शाम घोषित होने की संभावना है। दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी होने के नजदीक है। दूसरे राउंड की गिनती के परिणाम थोड़ी ही देर में आने की उम्‍मीद है।