'हमें उम्मीद थी कि लोग मोदी के काम पर वोट देंगे लेकिन...' इस दिग्गज नेता ने रिजल्ट पर कही दी बड़ी बात

लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 10 लोकसभा सीटों पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), एक पर एनसीपी (अजीत पवार), 12 पर कांग्रेस, 11 पर भाजपा, सात पर एनसीपी (शरद पवार), छह पर शिवसेना (शिंदे) और एक सीट सांगली से निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है।

#WATCH | Mumbai: On Lok Sabha election results, Union Minister Ramdas Athawale says, "We have to accept the results. We expected that the people would vote for us because of the work PM Modi has done... The reason for fewer seats in Maharashtra is that Shiv Sena and NCP were… pic.twitter.com/ZDbq2V9swB— ANI (@ANI) June 4, 2024