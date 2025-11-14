Sheohar vidhan sabha Chunav Result: पिछले चुनाव में राजद ने किया था सीट पर कब्जा, क्या इस बार अपना पुराना किला बचा पाएगा NDA?
शिवहर विधानसभा सीट, जो बिहार के शिवहर जिले में है, 2025 के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। 2020 में राजद के चेतन आनंद ने जदयू के मोहम्मद शरफुद्दीन को हराया था। 2020 में कुल 303,118 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से कुछ पलायन कर गए। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इस सीट के लिए आशावादी हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Sheohar vidhan sabha Election Result 2025 शिवहर, बिहार राज्य के शिवहर जिले में स्थित एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है और शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में शिवहर, पिपराही, डुमरी कटसरी और पुरनहिया प्रखंड शामिल हैं।
2010 और 2015 में, जदयू के मोहम्मद शरफुद्दीन ने क्रमशः 1,631 और 461 मतों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि, 2020 के चुनावों में, वह राजद के चेतन आनंद से 36,686 मतों के मामूली अंतर से हार गए। चेतन आनंद को कुल 73,143 (42.69%) वोट मिले, जबकि शरफुद्दीन को 36,457 (21.28%) वोट मिले। लोजपा के विजय कुमार पांडे को 18,748 (10.94%) वोट मिले, और निर्दलीय राधाकांत गुप्ता को 14,178 (8.28%) वोट मिले। कुल मतदान 56.52% रहा।
|नाम
|पार्टी
|वोट करें
|एमडी शर्फुद्दीन
|बसपा
|बसपा
|नीरज सिंह
|जेएसपी
|जेएसपी
|नवनीत कुमार
|राजद
|राजद
|श्वेता गुप्ता
|जद(यू)
|जद(यू)
|ममता कुमारी
|आरजेएसबीपी
|आरजेएसबीपी
|अमरेन्द्र कुमार
|बीवीपी
|बीवीपी
|पुरूषोत्तम कुमार
|जीजेपीएल
|जीजेपीएल
|अनीश कुमार
|आईएनडी
|आईएनडी
|प्रकाश कुमार
|आईएनडी
|आईएनडी
|विजयचंद्र झा
|आईएनडी
|आईएनडी
|संजय संघर्ष सिंह
|आईएनडी
|आईएनडी
2020 के विधानसभा चुनावों में, शिवहर में कुल 303,118 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से लगभग 9.49% (28,765) अनुसूचित जाति, 0.33% (1,012) अनुसूचित जनजाति और 15% (45,465) मुस्लिम थे। 2024 के लोकसभा चुनावों तक, मतदाताओं की संख्या बढ़कर 314,596 हो गई थी, हालाँकि चुनाव आयोग के अनुसार, 2020 की मतदाता सूची में शामिल 4,336 मतदाता इस अवधि के दौरान क्षेत्र से पलायन कर गए थे।
उल्लेखनीय है कि शिवहर विधानसभा क्षेत्र 2025 के चुनावों के लिए एक बेहद चर्चित और प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बन गया है। एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही अपने-अपने दृष्टिकोण से आशावादी और सतर्क हैं।
