Sheohar vidhan sabha Chunav Result: पिछले चुनाव में राजद ने किया था सीट पर कब्जा, क्या इस बार अपना पुराना किला बचा पाएगा NDA?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Sheohar vidhan sabha Election Result 2025 शिवहर, बिहार राज्य के शिवहर जिले में स्थित एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है और शिवहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में शिवहर, पिपराही, डुमरी कटसरी और पुरनहिया प्रखंड शामिल हैं।

2010 और 2015 में, जदयू के मोहम्मद शरफुद्दीन ने क्रमशः 1,631 और 461 मतों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि, 2020 के चुनावों में, वह राजद के चेतन आनंद से 36,686 मतों के मामूली अंतर से हार गए। चेतन आनंद को कुल 73,143 (42.69%) वोट मिले, जबकि शरफुद्दीन को 36,457 (21.28%) वोट मिले। लोजपा के विजय कुमार पांडे को 18,748 (10.94%) वोट मिले, और निर्दलीय राधाकांत गुप्ता को 14,178 (8.28%) वोट मिले। कुल मतदान 56.52% रहा।