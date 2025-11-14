Motihari vidhan sabha Chunav Result: कभी कांग्रेस का गढ़... फिर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा, इस बार किसका पलड़ा भारी?

Language
    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    मोतिहारी, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय, 1951 से बिहार विधानसभा के लिए 17 प्रतिनिधि चुन चुका है। कभी कांग्रेस का गढ़, फिर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा। 2005 से भाजपा के प्रमोद कुमार लगातार जीत रहे हैं। 2020 में उन्होंने राजद के ओम प्रकाश चौधरी को हराया। 2025 के चुनाव में प्रमोद कुमार समेत कई उम्मीदवार मैदान में हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Motihari vidhan sabha Election Result 2025मोतिहारी, जो वर्तमान में पूर्वी चंपारण (पूर्वी चंपारण) ज़िले का मुख्यालय है, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 1951 में अपनी स्थापना के बाद से, मोतिहारी ने बिहार विधानसभा के लिए 17 बार प्रतिनिधि चुने हैं। शुरुआत में, यह कांग्रेस का गढ़ था, जिसने 1952 और 1980 के बीच आठ में से सात चुनावों में जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ को केवल 1969 में ही जीत मिली।

    बाद में, मोतिहारी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ बन गया, जहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेता त्रिवेणी तिवारी ने 1985 और 1995 के बीच लगातार तीन बार जीत हासिल की। 2000 में, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने यह सीट जीती, लेकिन 2005 से यह भाजपा का गढ़ बन गया है। तब से, भाजपा के प्रमोद कुमार लगातार पाँच बार इस सीट से जीत चुके हैं, और हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता ही गया है, जबकि राजद लगातार दूसरे स्थान पर रहा है।

    गौरतलब है कि बिहार की मोतिहारी विधानसभा सीट पर साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमोद कुमार ने जीत हासिल की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के ओम प्रकाश चौधरी को 14,645 मतों के अंतर से हराया। प्रमोद कुमार ने 2015 का चुनाव भी 18,517 मतों के अंतर से जीता था।

    चुनाव 2025 के उम्मीदवार
    नाम पार्टी वोट करें
    प्रमोद कुमार भाजपा भाजपा
    फखरे आलम बसपा बसपा
    अतुल कुमार जेएसपी जेएसपी
    देवा गुप्ता राजद जेएसपी
    सिकंदर चौधरी आरजेएसबीपी आरजेएसबीपी
    सुशील कुमार टीपीपी टीपीपी
    दिव्यांशु भारद्वाज IND IND
    दुखित रे IND IND
    ब्रजबिहारी यादव IND IND