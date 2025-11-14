Dhaka vidhan sabha Chunav Result: राजद के गढ़ में BJP की सरकार, क्या इस बार बदलेगा सियासी समीकरण?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Dhaka vidhan sabha Election Result 2025 ढाका बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह क्षेत्र शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें ढाका और घोड़ासहन प्रखंड शामिल हैं।

ढाका, जिला मुख्यालय मोतिहारी से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह मेहसी, बैरगनिया और सुगौली जैसे शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह भारत-नेपाल सीमा के बहुत करीब है और बैरगनिया और रक्सौल के ज़रिए नेपाल के गौर, चंद्रनिघापुर और बीरगंज जैसे शहरों तक पहुँचा जा सकता है। रक्सौल, एक प्रमुख व्यावसायिक और परिवहन केंद्र, ढाका से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। सीतामढ़ी और बेलसंड जैसे शहर इसके दक्षिण में स्थित हैं, जबकि राज्य की राजधानी पटना, ढाका से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है।

2020 के विधानसभा चुनावों में, ढाका में कुल 321,111 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें लगभग 31,951 अनुसूचित जाति (9.95%), 225 अनुसूचित जनजाति (0.07%) और 102,755 मुस्लिम मतदाता (32%) शामिल थे। 2024 के लोकसभा चुनावों तक यह संख्या बढ़कर 326,275 हो गई। यह क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण है, जहाँ 91% से अधिक आबादी गाँवों में रहती है।