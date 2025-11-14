Dhaka vidhan sabha Chunav Result: राजद के गढ़ में BJP की सरकार, क्या इस बार बदलेगा सियासी समीकरण?
ढाका विधानसभा सीट बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। 2020 में यहां भाजपा के पवन कुमार जायसवाल जीते थे। 2020 में यहाँ 321,111 मतदाता थे, जिनमें मुस्लिम मतदाता 32% थे। 2025 के विधानसभा चुनावों में पवन कुमार जायसवाल (भाजपा) और फैसल रहमान (राजद) के बीच मुकाबला होने की संभावना है। देखना होगा कि इस बार ढाका की जनता किसे चुनती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Dhaka vidhan sabha Election Result 2025 ढाका बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह क्षेत्र शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें ढाका और घोड़ासहन प्रखंड शामिल हैं।
ढाका, जिला मुख्यालय मोतिहारी से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह मेहसी, बैरगनिया और सुगौली जैसे शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह भारत-नेपाल सीमा के बहुत करीब है और बैरगनिया और रक्सौल के ज़रिए नेपाल के गौर, चंद्रनिघापुर और बीरगंज जैसे शहरों तक पहुँचा जा सकता है। रक्सौल, एक प्रमुख व्यावसायिक और परिवहन केंद्र, ढाका से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। सीतामढ़ी और बेलसंड जैसे शहर इसके दक्षिण में स्थित हैं, जबकि राज्य की राजधानी पटना, ढाका से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है।
2020 के विधानसभा चुनावों में, ढाका में कुल 321,111 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें लगभग 31,951 अनुसूचित जाति (9.95%), 225 अनुसूचित जनजाति (0.07%) और 102,755 मुस्लिम मतदाता (32%) शामिल थे। 2024 के लोकसभा चुनावों तक यह संख्या बढ़कर 326,275 हो गई। यह क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण है, जहाँ 91% से अधिक आबादी गाँवों में रहती है।
2020 के विधानसभा चुनावों में, पवन कुमार जायसवाल (भाजपा) को 99,792 वोट (48.01%) मिले, जबकि फैसल रहमान (राजद) को 89,678 वोट (43.15%) मिले। रालोसपा को केवल 5% वोट मिले।
|नाम
|पार्टी
|वोट करें
|पवन कुमार जयसवाल
|भाजपा
|भाजपा
|सिकंदर भारती
|बसपा
|बसपा
|एल बी प्रसाद
|जेएसपी
|जेएसपी
|राणा रणजीत
|एआईएमआईएम
|एआईएमआईएम
|मधुसूदन कुमार
|एएपी
|एएपी
|फैसल रहमान
|राजद
|राजद
|नगीना पासवान
|आरजेएसबीपी
|आरजेएसबीपी
|केदार राम
|एनवाईकेपी
|एनवाईकेपी
|मोहम्मद सलीम
|आईएनडी
|आईएनडी
|सुबोध कुमार
|आईएनडी
|आईएनडी
गौरतलब है कि 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए ढाका एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में है। भाजपा जायसवाल के नेतृत्व और संगठनात्मक ताकत पर दांव लगा रही है, वहीं राजद पारंपरिक समर्थन और संभावित सत्ता विरोधी लहर पर भरोसा कर रही है। लेकिन ढाका का इतिहास यही बताता हैकि कोई भी बढ़त पक्की नहीं है, और कोई भी नतीजा पूरी तरह से अनुमानित नहीं है।
