Chiraia vidhan sabha Chunav Result: क्या NDA लालू के MY समीकरण को तोड़ पाएगा? राजद और BJP के बीच मुकाबला दिलचस्प

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Chiraia vidhan sabha Election Result 2025 चिरैया विधानसभा क्षेत्र बिहार के पूर्वी चंपारण (पूर्वी) ज़िले में स्थित है। इसमें चिरैया और पताही प्रखंड शामिल हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र 2008 में परिसीमन आयोग की सिफ़ारिशों के बाद अस्तित्व में आया और अब तक तीन विधानसभा चुनाव (2010, 2015 और 2020) हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीनों बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीत हासिल की।

बता दें कि 2010 के पहले चुनाव में अवनीश कुमार सिंह ने राजद उम्मीदवार को 14,828 मतों से हराया था। 2015 में, भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतारा। सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का विरोध करने के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इस बार, गुप्ता ने सीट बरकरार रखी, लेकिन जदयू के एनडीए से अलग होने और राजद के साथ गठबंधन करने के कारण उनकी जीत का अंतर केवल 4,374 मतों तक सिमट गया।

चुनाव 2025 के उम्मीदवार नाम पार्टी वोट करें लाल बाबू प्रसाद गुप्ता भाजपा भाजपा संजय कुमार जेएसपी जेएसपी लक्ष्मी नारायण यादव राजद राजद मुकेश कुमार जेएसजेडी जेएसजेडी मोहम्मद महताब आलम एसएसएचकेटीपी एसएसएचकेटीपी अच्छेलाल प्रसाद आईएनडी आईएनडी उल्लेखनीय है कि 2020 में, जदयू एनडीए में वापस आ गई और गुप्ता ने राजद उम्मीदवार को 16,874 मतों से हराया। राष्ट्रीय चुनावों में भी चिरैया की स्थिति कमोबेश यही रही। 2009 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 21,888 मतों की बढ़त मिली थी। 2014 में जदयू के विभाजन के बाद यह बढ़त घटकर 4,374 रह गई। 2019 में जदयू के एनडीए में वापस आने के बाद, भाजपा-जदयू गठबंधन ने 54,972 मतों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनावों में, जदयू ने पूर्वी चंपारण सीट से चुनाव लड़ा और चिरैया में 8,490 मतों की बढ़त हासिल की।