Bihar Chunav 61 Seats Result 2025: सीमांचल, कोसी और अंग प्रदेश में NDA का परचम, ओवैसी भी 3 सीटें जीत रहे, देखें ताजा अपडेट

संदीप कुमार, भागलपुर। Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 सीमांचल में 24 में 18 सीट पर एनडीए को बढ़त मिल गई है। प‍िछली बार यहां 12 सीटें एनडीए के पास थीं। सीमांचल में क‍िशनगंज की चार, अरर‍िया की छह, पूर्णिया और कट‍िहार ज‍िले की सात-सात व‍िधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर इस बार एनडीए का प्रदर्शन शानदार दिख रहा है।

एडीए के लहर पर सवार कोसी अमूमन कोसी की लहर पर राजनीति सवार होती है पर शुक्रवार को जारी मतगणना को देखकर कह सकते हैं कि राज्य में चली एनडीए की लहर पर कोसी भी सवार हो गई है। कोसी के तीन जिलों सुपौल, मधेपुरा और सहरसा की 13 सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए कई राउंड की गिनती के बाद बढ़त बनाए हुए है। मधेपुरा और सुपौल जिले में एनडीए क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहा है।

यहां मधेपुरा, आलमनगर, सिंहेश्वर, बिहारीगंज, सुपौल, निर्मली, छातापुर, त्रिवेणीगंज एवं पिपरा सीट पर दो से सात राउंड की गिनती हो चुकी है। सहरसा जिले की सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर सीट पर भाजपा और लोजपा (आर) के प्रत्याशी मजबूती से बढ़ रहे हैं। सोनवर्षा सीट पर मंत्री रत्नेश सदा उठापटक कर रहे हैं। तीसरे राउंड में वे 40 वोट से पीछे हो गए थे, चौथे राउंड में 2531 वोट से आगे हो गए हैं। हालांकि महिषि सीट पर राजद के साथ बढ़ता दिख रहा है। छह राउंड के बाद राजद के गौतम कृष्ण जदयू के विधायक गुजेश्वर साह से 8618 वोट से आगे हैं।

एनडीए को बढ़त वाली सीटें क‍िशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अरर‍िया, नरपतगंज, फारब‍िसगंज, स‍िकटी, पूर्णिया, धमदाहा, बनमनखी, रूपौली, कस्‍बा, कट‍िहार, बरारी, बलरामपुर, कदवा, प्राणपुर, कोढ़ा महागठबंधन को बढ़त वाली सीटें रानीगंज, बायसी, मन‍िहारी एआइएमआइएम को बढ़त कोचाधामन, जोकीहाट, अमौर



बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कोसी प्रक्षेत्र में 13 में 12 सीट पर एनडीए को बढ़त मिली है। प‍िछली बार यहां 10 सीटों पर एनडीए जीती थी। कोसी में सुपौल की पांच, मधेपुर और सहरसा की चार-चार सीटें हैं।

एनडीए को बढ़त वाली सीटें सुपौल, छातापुर, न‍िर्मली, प‍िपरा, त्र‍िवेणीगंज, मधेपुरा, स‍िंहेश्‍वर, आलमनगर, ब‍िहारीगंज, सहरसा, सोनवर्षा, स‍िमरी बख्‍तियारपुर महागठबंधन को बढ़त वाली सीटें मह‍िषी



अंग प्रदेश 25 में 24 सीट पर एनडीए को बढ़त। प‍िछली बार यहां एनडीए को 19 सीटें थीं। अंग में भागलपुर की सात, बांका की पांच, मुंगेर की तीन, लखीसराय की दो, जमुई की चार और खगड़‍िया की चार सीटेंं शाम‍िल हैं।