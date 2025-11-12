Bihar Voting Percentage: कटिहार में सर्वाधिक 78.63, किशनगंज में 78, पूर्णिया में 76 फीसदी मतदान; सीमांचल में बरसे वोट

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 Voting Percentage बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मंगलवार, 11 नवंबर को राज्य की 122 सीटों पर 68.89 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस तरह दोनों चरणों में कुल 66.90 प्रतिशत मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन, बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि दूसरे चरण के करीब दो हजार बूथों से आंकड़े लिया जाना शेष है। आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि सीमांचल के कटिहार में सर्वाधिक 78.63 फीसदी, किशनगंज में 78.06 फीसदी और पूर्णिया में 76.04 फीसदी मतदान हुआ है।

कटिहार में बरसा वोट, टूटा रिकार्ड, 78.84 प्रतिशत हुआ मतदान इस बार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कटिहार जिले में इतिहास रच दिया है। पिछले चुनाव से 15.08 प्रतिशत अधिक वोट डालकर रिकार्ड तोड़ दिया है। मतदान अवधि शाम छह बजे तक जिले में 77.83 प्रतिशत मत पड़े थे। इस समय में कई बूथों पर मतदान जारी था। रात आठ बजे यह प्रतिशत बढ़कर 78.84 पहुंच गया। समाचार संप्रेषण तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। यहां जान लें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव में औसत 63.76 प्रतिशत वोट पड़े थे। इसमें प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान की गति सबसे तेज रही। यहां 81.01 प्रतिशत मत पड़ा। सबसे कम की श्रेणी में कटिहार व कदवा विधानसभा 75.38 प्रतिशत पर रहा। हालांकि पिछले चुनाव की अपेक्षा यहां भी वोटिंग बढ़ी है।

किशनगंज में रिकार्ड 78 प्रतिशत मतदान किशनगंज जिला के बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चारों विधानसभा क्षेत्र के 1366 मतदान केंद्र पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया था। लोगों ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। करीब 78 फीसद मतदान हुआ है। हालांकि इसमें कमी व ज्यादा हो सकती है। जिलाधिकारी विशाल राज ने कहा कि मतदान के क्रम में आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किया गया। कहीं-कही पर कार्रवाई की गई है। जिला के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग अपना अधिकार समझ कर किया है।

लोग अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होने के साथ अपने वोट के महत्व को भी समझे हैं। इसके लिए जिला के मतदाता बधाई के पात्र हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने कहा कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के कारण जिले के किसी भी मतदान केंद्र से अप्रिय घटना की सूचना नही मिली है। जिले के लोगों ने बड़े ही सूझ-बूझ से मतदान किए और शांति व्यवस्था बनाए रखे।

जिला पुलिस की टीम ने जिला प्रशासन की टीम के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मतदान को संपन्न करवाए और लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। ईवीएम को रिसीव करने की प्रक्रिया को लेकर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। ईवीएम को व्रज गृह में रखा जाएगा। ईवीएम व्रज गृह में तीन स्तर के सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया है। इनर कोडन क्षेत्र की सुरक्षा अर्द्ध- सैनिक बल के जवान करेंगे। मध्य और बाहर के घेरे की सुरक्षा जिला पुलिस की टीम करेगी। इसके अलावा व्रज गृह परिसर में जरूरत के अनुरूप पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं।

किशनगंज जिला: 78 प्रतिशत मतदान किशनगंज विस: 79 प्रतिशत कोचाधामन= 76 प्रतिशत ठाकुरगंज- 81 प्रतिशत बहादुरगंज: 74 प्रतिशत 76.09 फीसद मतदान के साथ पूर्णिया ने रचा इतिहास पूर्णिया जिले में हुए विधानसभा चुनाव का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। वहीं इस चुनाव में मतदाताओं ने बंपर वोटिंग की जिससे मतदान का पिछला सारा रिकार्ड टूट गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार शाम छह बजे तक जिले में इस बार सबसे अधिक 76.09 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है जो पूर्णिया के इतिहास में सर्वाधिक वोट प्रतिशत है।

वर्ष 2000 में हुए चुनाव के बाद 2015 में पूर्णिया में सबसे अधिक लगभग 64 फीसद मतदान हुआ था। वर्ष 2020 में हुए विधानसभा<br/> चुनाव में जिले में सिर्फ 61.88 फीसद मतदान हुए थे। वहीं 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 63.12 था। लेकिन इस बार मतदाताओं ने जमकर ईवीएम के बटन दबाए। मतदान का सिलसिला निर्धारित छह बजे के बाद भी कई बूथों पर चला।

जबकि पोल्ड ईवीएम को जिला स्कूल और पूर्णिया कालेज में बने बज्रगृह में देर शाम तक जमा किया। इसके साथ ही जिले के 69 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में बंद हो गए हैं।अब 14 नवंबर को मतदान के बाद यह पता चलेगा कि ताज किसके सिर बैठेगा। मतदान के दौरान सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा रही तथा सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। चुनाव के दौरान कहीं से भी किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है।

सबसे अधिक कसबा में 81.11 फीसद मतदान मतदान को लेकर इस बार मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। सुबह से ही बूथों पर लंबी-लंबी कतारें लगने लगी। यह सिलसिला मतदान की समाप्ति तक चला। शाम छह बजे के बाद भी कई बूथों पर बड़ी संख्या में मतदाता जमे थे जिस कारण वहां देर शाम तक वोटिंग कराई गई। इस बार हर घंटे मतदान का प्रतिशत बढ़ता रहा। सुबह नौ बजे ही मतदान का प्रतिशत 15.54 था जो 11 बजे 32.94 पहुंच गया।