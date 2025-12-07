अब घर बैठे जानें अपना Bank of Baroda बैलेंस, ये हैं 4 आसान तरीके; मिनटों में मिलेगी सारी जानकारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में बैंक बैलेंस चेक करना बेहद आसान हो गया है। पहले इसकी जानकारी के लिए बैंक शाखा जाना पड़ता था, लेकिन अब Bank of Baroda (BOB) अपने ग्राहकों को कई ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके देता है। BOB के ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, मिस्ड कॉल, SMS और व्हाट्ऐपके जरिए बैलेंस चेक कर सकते हैं।
इंटरनेट बैंकिंग से बैलेंस कैसे चेक करें?
- सबसे पहले BOB World इंटरनेट पोर्टल पर जाएं।
- Retail User पर क्लिक करें।
- यहां अपना यूजर आईडीऔर पासवर्डभरें।
- फिर View Account Details ऑप्शन पर जाएं।
- इसके बाद Check Account Balance पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपका अपडेटेड अकाउंट बैलेंस दिख जाएगा।
मोबाइल ऐप से बैलेंस कैसे देखें?
- अगर आप एंड्रॉयडफोन इस्तेमाल करते हैं, तो प्लेस्टोरसे BOB World ऐप डाउनलोड करें। आईफोनयूजर्स इसे ऐप स्टोरसे डाउनलोडकरें।
- ऐप खोलकर लॉग इनपर क्लिक करें और यूजरआईडीव पासवर्डडालें।
- ऐप में आपके खाते से जुड़ी डेबिट/क्रेडिट कार्ड और अकाउंट डिटेल्स दिखेंगी।
- अगर आपके पास BOB कीकई अकाउंट्स हैं, तोजिस अकाउंट का बैलेंस जानना चाहते हैं, उसे चुनें।
- अकाउंट नंबरकेपास दिखाई दे रहेeye वाले आइकन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका अपडेटेड बैलेंसदिख जाएगा।
मिस्ड कॉल या SMS से बैलेंस कैसे चेक करें?
- BOB ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल से बैलेंस चेक करना 24×7 मुफ्त सेवा है।
- अपने रजिस्टर्ड नंबर से 8468001111 पर कॉल करें।
- कुछ रिंग के बाद कॉल अपने आप कट जाएगा और थोड़ी देर में SMS से बैलेंस मिल जाएगा।
SMS से बैलेंस चेक करने के लिए मैसेज में लिखें- BAL अकाउंट नंबर के आखिरी 4 अंक, इसे 8422009988 पर भेज दें। उदाहरण के तौर पर अगर अकाउंट नंबर 1234567890 है, तो SMS भेजें- BAL 7890। फिर आपको बैलेंस का SMS मिल जाएगा।
व्हाट्सऐपपर बैलेंस कैसे चेक करें?
- BOB का व्हाट्सऐपनंबर 8433888777 अपने फोन में सेव करें।
- व्हाट्सऐपखोलें और इस नंबर पर'Hi' भेजें।
- चैटबॉट आपको कई विकल्प दिखाएगा।
- Balance Enquiry पर क्लिक करें।
- कुछ ही मिनटों में आपका बैलेंस व्हाट्सऐपपर मिल जाएगा।
