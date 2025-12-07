अब घर बैठे जानें अपना Bank of Baroda बैलेंस, ये हैं 4 आसान तरीके; मिनटों में मिलेगी सारी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में बैंक बैलेंस चेक करना बेहद आसान हो गया है। पहले इसकी जानकारी के लिए बैंक शाखा जाना पड़ता था, लेकिन अब Bank of Baroda (BOB) अपने ग्राहकों को कई ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके देता है। BOB के ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, मिस्ड कॉल, SMS और व्हाट्ऐपके जरिए बैलेंस चेक कर सकते हैं।