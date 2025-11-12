स्विटजरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट पर एअर इंडिया के यात्रियों को फर्श पर गुजारनी पड़ी रात, आपबीती सुन हर कोई हैरान

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। स्विटजरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट पर एअर इंडिया के यात्रियों को फर्श पर सोकर रात गुजारनी पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 152 को आखिरी समय में रद कर दिया गया।

यात्रियों का आरोप है कि एअर इंडिया ने उड़ान तो रद कर दी लेकिन, विकल्प के तौर पर यात्रियों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इससे पूरी तरह अनभिज्ञ रखा। कई घंटे बाद जब यात्री ने अपनी परेशानी प्रबंधन तक पहुंचाई तब उनके लिए इंतजाम हुए जो नाकाफी थे।



अभिनव पांडेय नामक यात्री ने एक्स पर अपनी पीड़ा बयां की। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि 10 नवंबर को उनकी नई दिल्ली के लिए उड़ान थी। सभी यात्री तय समय पर ज्यूरिख एयरपोर्ट पहुंचे। सारी प्रकिया पूरी हो गई। लेकिन विमान के प्रस्थान से महज 10 मिनट पहले उड़ान को रद करने की घोषणा हुई। सभी यात्री हतप्रभ रह गए।



उड़ान रद होने के बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर मौजूद एअर इंडिया की ग्राउंड टीम के साथ संपर्क करने का प्रयास किया तो वहां एयरपोर्ट प्रबंधन से पता चला कि यहां कोई भी एअर इंडिया का स्टाफ नहीं है। इसके बाद यात्रियों का धैर्य जवाब देने लगा।

यात्री का आरोप है कि करीब तीन घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी से कोई अपडेट नहीं मिला। बाद में प्रबंधन थोड़ा सक्रिय हुआ। यात्रियों के खाने का इंतजाम किया जाने लगा। यात्री ने एक्स पर पीड़ा बयां करते हुए लिखा जितने फूड वाउचर दिए गए वे नाकाफी थे।

खाना खाने के बाद फर्श पर गुजारी रात अभिनव पांडेय ने पीड़ा बयां करते हुए पोस्ट किया कि एयरपाेर्ट टर्मिनल पर करीब 50 यात्रियों को फर्श पर रात गुजारनी पड़ी। ऐसा लग रहा था मानों वे कैंप में सो रहे हैं। इनके इस पोस्ट पर एअर इंडिया ने इन्हें बताया कि एयरपोर्ट पर ग्राउंड टीम आपकी मदद के लिए है।