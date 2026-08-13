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    लिखने और खाना खाने में होती है दिक्कत? हाथों के कंपन को रोकने के लिए आई नई रेडियोसर्जरी तकनीक

    By Anoop kumar singh Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:20 PM (IST)

    इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने गंभीर एसेंशियल ट्रेमर के मरीजों के लिए ZAP-X जाइरोस्कोपिक रेडियोसर्जरी सिस्टम से गैर-इनवेसिव उपचार की संभावनाओं का आकलन क ...और पढ़ें

    अपोलो अस्पताल में गंभीर एसेंशियल ट्रेमर के गैर-इनवेसिव इलाज पर शोध शुरू। जागरण

    अपोलो अस्पताल में गंभीर एसेंशियल ट्रेमर के गैर-इनवेसिव इलाज पर शोध शुरू। जागरण

    HighLights

    1. इंद्रप्रस्थ अपोलो में ZAP-X से ट्रेमर का नया शोध।

    2. गैर-इनवेसिव प्रक्रिया, बिना मेटल फ्रेम और एनेस्थीसिया के।

    3. हाथों के कंपन को कम कर कार्यक्षमता में सुधार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हाथों में लगातार कंपन के कारण लिखने, खाना खाने और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी झेल रहे गंभीर एसेंशियल ट्रेमर के मरीजों के लिए गैर-इनवेसिव इलाज की नई संभावना तलाश की जा रही है।

    इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में जेडएपी-एक्स जाइरोस्कोपिक रेडियोसर्जरी सिस्टम की मदद से गंभीर एसेंशियल ट्रेमर के उपचार की संभावनाओं का आकलन करने के लिए क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें मस्तिष्क के उस खास हिस्से को लक्षित किया जाएगा, जो मरीज के प्रमुख हाथ के नियंत्रण से जुड़ा होता है।

    40 वर्ष से अधिक उम्र के 4-5% लोगों में एसेंशियल ट्रेमर

    एसेंशियल ट्रेमर सामान्य मूवमेंट डिसऑर्डर में शामिल है। 40 वर्ष से अधिक उम्र के करीब चार से पांच प्रतिशत लोगों में इसके होने का अनुमान है।

    कई मरीजों में दवाओं से कंपन नियंत्रित हो जाता है, लेकिन कुछ मरीजों में उपचार के बावजूद कंपन गंभीर बना रहता है। इससे लिखने, खाना खाने और व्यक्तिगत देखभाल जैसे रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होते हैं।

    करीब एक घंटे की प्रक्रिया, मेटल फ्रेम की जरूरत नहीं

    क्लिनिकल रिसर्च के तहत जेडएपी-एक्स सिस्टम से मस्तिष्क के एक तरफ के निर्धारित हिस्से पर फोकस्ड रेडियोसर्जरी की जाएगी। इसका उद्देश्य कंपन कम करने के साथ हाथ की कार्यक्षमता में सुधार करना है।

    प्रक्रिया में करीब एक घंटे का समय लग सकता है। इसमें पारंपरिक मेटल हेडफ्रेम के बजाय कस्टमाइज्ड मेश मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य तौर पर जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती और मरीज उसी दिन घर जा सकता है।

    इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल दक्षिण एशिया के शुरुआती केंद्रों में शामिल है, जहां जेडएपी-एक्स जाइरोस्कोपिक रेडियोसर्जरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

    ब्रेन ट्यूमर का भी हो रहा इस तकनीक से इलाज

    अस्पताल में इस तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का उपचार भी किया जा रहा है। अब इसी अनुभव के आधार पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसकी संभावित उपयोगिता का क्लिनिकल रिसर्च के जरिये मूल्यांकन किया जा रहा है।

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    न्यूरोसर्जरी के वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉ. सुधीर कुमार त्यागी ने कहा कि दवाओं से लाभ न मिलने वाले गंभीर एसेंशियल ट्रेमर के मरीजों के लिए ऐसी उपचार पद्धति की जरूरत है, जिससे बिना इनवेसिव प्रक्रिया के हाथ की कार्यक्षमता में सुधार किया जा सके।

    जेडएपी-एक्स के जरिये कंपन से जुड़े मस्तिष्क के खास हिस्से को फोकस्ड रेडियोसर्जरी से लक्षित किया जा सकता है।
    न्यूरोलॉजी के वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉ. मुकुल वर्मा ने बताया कि इस तकनीक में मेटल फ्रेम और लंबी रिकवरी की जरूरत नहीं होती।

    रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉ. जीके जाधव ने बताया कि रेडियोसर्जरी में सटीकता बेहद महत्वपूर्ण है। जेडएपी-एक्स से ब्रेन ट्यूमर के उपचार का अस्पताल का अनुभव इस तकनीक के सुरक्षित और सटीक इस्तेमाल में मदद कर रहा है।

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