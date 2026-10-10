कनॉट प्लेस में सीजेपी के खिलाफ उतरे युवा, दिल्ली पुलिस के समर्थन में बुलंद की आवाज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सीजेपी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ अलग नजारा दिखा।

कनॉट प्लेस के पास कुछ ऐसे युवा भी नजर आए जो पुलिस के समर्थन में नारे लगा रहे थे। हालांकि युवाओं ने स्पष्ट किया किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं है। बस वह पुलिस का समर्थन करने आए है।

सीजेपी के विरोध में लगे नारे

युवा सीजेपी के विरोध में नारे लगा रहे थे जबकि कुछ पुलिस के समर्थन में नारे लगा रहे थे। वहीं,उनके पास पीएम मोदी के समर्थन वाले पोस्टर भी थे। वहीं, कुछ में ईवीएम को सही ठहराने वाले पोस्टर भी थे।