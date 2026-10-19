दशहरे पर यमुनापार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन और 3000 पुलिसकर्मी रखेंगे नजर

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में करीब 70 स्थानों पर रामलीलाएं हो रही हैं। दशहरे पर पुलिस की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

यमुनापार में करीब तीन हजार पुलिसकर्मी व अर्धसैनिक बल के दो सौ के करीब जवान तैनात रहेंगे। पुलिसकर्मी 100 वाहनों से गश्त करेंगे और ड्रोन के जरिये भी निगरानी करेंगे।

यमुनापार 5 बड़ी रामलीला आयोजित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दशहरे पर यमुनापार में रहेंगे, इसी वजह से सुरक्षा कड़ी की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस ने यातायात पुलिस के साथ समन्वय किया है। मंगलवार को दशहरे पर सबसे अधिक भीड़ सीबीडी ग्राउंड में होने की उम्मीद है। इसमें पांच बड़ी रामलीलाएं हो रही हैं।

लाखों की संख्या में आ सकते हैं लोग यहां एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने कहा कि जिले में रामलीला स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसीपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा की कमान संभालेंगे।