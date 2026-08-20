यमुना की तलहटी में जमा गाद बढ़ा रही दिल्ली के पानी में अमोनिया का स्तर, CPCB के अध्ययन में आया सामने

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली के पानी में बार-बार बढ़ने वाले अमोनिया के स्तर को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रारंभिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण वजह सामने आई है। इस अध्ययन के अनुसार, वजीराबाद में यमुना नदी की तलहटी में जमा गाद (सिल्ट) कच्चे पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकती है।



अपर यमुना रिवर बोर्ड के निर्देश पर किए जा रहे इस अध्ययन के तहत अमोनिया का स्तर बढ़ने के दौरान वजीराबाद पोंडेज क्षेत्र से पानी और गाद के नमूने एकत्र किए गए थे। इन नमूनों की जांच तो चल ही रही है, अध्ययन में अमोनिया बढ़ने और इससे राजधानी की जलापूर्ति पर पड़ने वाले असर की वजह भी जांची-परखी जा रही हैं। मालूम हो कि आमतौर पर यमुना के पानी में अमाेनिया का स्तर बढ़ने की वजह हरियाणा से आने वाले पानी में फैक्ट्रियों का रसायन बताया जाता रहा है।

जल आपूर्ति पर संकट और शोधन की सीमा दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार उनके संयंत्र एक पीपीएम तक अमोनिया को शोधित कर सकते हैं। इसीलिए जब इसका स्तर एक पीपीएम से ऊपर जाता है, तो वजीराबाद और चंद्रावल जलशोधन संयंत्रों का संचालन प्रभावित होने लगता है। इससे राजधानी के कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित हो जाती है।

समस्या से निपटने की योजनाएं और चुनौतियां -गाद निकालने का काम जल्द : वजीराबाद पोंडेज क्षेत्र से लगभग 3.87 लाख घन मीटर गाद हटाने की योजना बनाई गई है। यह काम मानसून खत्म होने के बाद सितंबर के मध्य से शुरू होने की संभावना है।