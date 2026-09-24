मैजिक शो, पपेट शो और टॉय ट्रेन...दिल्ली के बांसेरा पार्क में विश्व पर्यटन दिवस पर बच्चे दो दिन करेंगे धमाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्व पर्यटन दिवस पर सराय काले खां स्थित डीडीए के बांसेरा पार्क में बच्चों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 26 और 27 सितंबर को होने वाले दो दिवसीय ‘रंग रस रूह’ महोत्सव में बच्चों के लिए मैजिक शो, पपेट शो, गेम्स, टाय ट्रेन और विभिन्न झूले आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

मन मोहेंगे ‘बचपन की दुकान’ और ‘यादों की गली’ डीडीए के अनुसार, बच्चे ‘मस्ती का अड्डा’ में गेम्स, टाय ट्रेन और झूलों का आनंद ले सकेंगे। वहीं ‘हुनर गली’ में उन्हें पोटरी, ब्लाक प्रिंटिंग और मंडला आर्ट जैसी गतिविधियों को खुद करके सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ‘बचपन की दुकान’ और ‘यादों की गली’ भी बच्चों और परिवारों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी।