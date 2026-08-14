दिल्ली में ब्रिटानिया चौक फ्लाईओवर से गिरकर महिला की मौत, घटना की जांच में जुटी पुलिस
पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में ब्रिटानिया चौक फ्लाईओवर से गिरने के बाद एक 29 वर्षीय महिला की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, ज ...और पढ़ें
HighLights
पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में फ्लाईओवर से गिरी महिला की मौत।
29 वर्षीय महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में मृत घोषित किया।
पुलिस घटना की परिस्थितियों और महिला के मानसिक स्वास्थ्य की जांच।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी बाग इलाके में ब्रिटानिया चौक के पास फ्लाईओवर से गिरकर 29 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, मोती नगर ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण बाद में उसे आरएमएल अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, पंजाबी बाग थाना पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी कि ब्रिटानिया चौक के पास फ्लाईओवर से एक महिला गिर गई है। सूचना मिलते ही जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। तब तक राहगीर महिला को आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल पहुंचने पर महिला की हालत गंभीर थी और वह बोलने की स्थिति में नहीं थी।
2019 में हुई थी शादी
जांच के दौरान महिला की पहचान शकूरपुर निवासी के रूप में हुई। उसकी उम्र 29 वर्ष थी और उसके दो बच्चे हैं। उसकी शादी 19 जून 2019 को हुई थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि महिला पिछले करीब एक सप्ताह से ठीक नहीं चल रही थी। उसके मानसिक रूप से भी परेशान रहने की बात सामने आई है।
बिना बताए निकल गई थी घर से
पुलिस के अनुसार, परिवार के किसी सदस्य को बताए बिना घर से निकल गई थी। इसके बाद ब्रिटानिया चौक के पास फ्लाईओवर से गिरने की घटना हुई। घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए मौके का मोबाइल क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने निरीक्षण किया।
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बाद में महिला को आरएमएल अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।