रोहिणी में स्मैक की डिलीवरी करने आई महिला गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ रुपये आंकी गई कीमत
रोहिणी पुलिस ने एक महिला को 1.10 करोड़ रुपये की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वह मुबारकपुर डबास में स्मैक की डिलीवरी करने आई थी। तलाशी में उसके पास से 266 ग्राम स्मैक बरामद हुई। महिला के खिलाफ पहले भी नशीला पदार्थ बेचने का मामला दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी पुलिस ने 266 ग्राम स्मैक (हेरोइन) के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला मुबारकपुर डबास के मीर विहार में स्मैक की डिलीवरी करने आई थी, इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद की गई स्मैक का मूल्य 1.10 करोड़ रुपये आंका गया है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत महिला के खिलाफ पहले भी एक मामला दर्ज हो चुका है।
रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि जिले की आपरेशन सेल को 10 नवंबर को सूचना मिली कि एक महिला शाम 7:00 बजे से रात 12:00 बजे के बीच शमशान घाट वाली रोड, मीर विहार, मुबारकपुर डबास में हेरोइन/स्मैक की आपूर्ति करने आएगी। जिले के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने उक्त स्थान पर एक संदिग्ध महिला को देखा।
पुलिस को देखने के बाद महिला ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि 49 वर्षीय महिला मुबारकपुर डबास की रहने वाली है। उसके कब्जे से 266 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका अनुमानित मूल्य 1.10 करोड़ रुपये है।
उन्होंने बताया कि बरामद की गई स्मैक का स्रोत और आपूर्ति नेटवर्क के संबंध में आगे की जांच की जा रही है। आरोपित महिला पहले भी एनडीपीस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा में इसी तरह के एक मामले में शामिल रही है। एएनटीएफ/क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ 165/23, 21/29 एनडीपीए अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।