रोहिणी में स्मैक की डिलीवरी करने आई महिला गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ रुपये आंकी गई कीमत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी पुलिस ने 266 ग्राम स्मैक (हेरोइन) के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला मुबारकपुर डबास के मीर विहार में स्मैक की डिलीवरी करने आई थी, इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद की गई स्मैक का मूल्य 1.10 करोड़ रुपये आंका गया है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत महिला के खिलाफ पहले भी एक मामला दर्ज हो चुका है।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि जिले की आपरेशन सेल को 10 नवंबर को सूचना मिली कि एक महिला शाम 7:00 बजे से रात 12:00 बजे के बीच शमशान घाट वाली रोड, मीर विहार, मुबारकपुर डबास में हेरोइन/स्मैक की आपूर्ति करने आएगी। जिले के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने उक्त स्थान पर एक संदिग्ध महिला को देखा।

पुलिस को देखने के बाद महिला ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि 49 वर्षीय महिला मुबारकपुर डबास की रहने वाली है। उसके कब्जे से 266 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका अनुमानित मूल्य 1.10 करोड़ रुपये है।