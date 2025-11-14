AIIMS दिल्ली में WHO ने शुरू की यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट, यहां होगा महामारियों से बचाव के लिए अनुसंधान 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ‘डब्ल्यूएचओ नेटवर्क साइट’ का शुभारंभ किया गया। यह साइट ‘यूनिटी स्टडी’ कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य भविष्य में संभावित श्वसन संबंधी महामारियों के दौरान त्वरित अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति निर्माण के लिए साक्ष्य एकत्र करना है। डब्ल्यूएचओ की भारतीय प्रतिनिधि मुख्य अतिथि पैडन ने बताया कि यूनिटी स्टडी, डब्ल्यूएचओ विकसित एक मानकीकृत अनुसंधान प्रोटोकाल है, जिसके माध्यम से महामारी के दौरान रोगियों के संपर्क, संक्रमण प्रसार और जैविक नमूनों से संबंधित आंकड़ों को समान प्रारूप में संकलित किया जा सकता है।

इससे वैश्विक स्तर पर त्वरित विश्लेषण और स्वास्थ्य प्रतिक्रिया संभव होने की संभावना है। बताया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी साबित हुई, क्योंकि इससे विभिन्न आय स्तर वाले देशों में भी अनुसंधान कार्य सुचारु रूप से संपन्न हुए।

डब्ल्यूएचओ अब ऐसे स्थायी नेटवर्क साइट्स स्थापित कर रहा है जो महामारी या उभरते संक्रमणों के समय तत्काल अनुसंधान प्रारंभ कर सकें। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के 11 सदस्य देशों में से केवल पांच स्थानों का चयन किया गया है, जिनमें एम्स नई दिल्ली को डा. पुनीत मिश्रा (प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा) के नेतृत्व में यह विशेष जिम्मेदारी दी गई है।