Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AIIMS दिल्ली में WHO ने शुरू की यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट, यहां होगा महामारियों से बचाव के लिए अनुसंधान 

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:38 AM (IST)

    विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एम्स, नई दिल्ली में महामारी की तैयारी के लिए 'डब्ल्यूएचओ नेटवर्क साइट' शुरू की। यह 'यूनिटी स्टडी' का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों के लिए अनुसंधान करना है। डब्ल्यूएचओ की प्रतिनिधि पैडन ने बताया कि यह प्रणाली कोविड-19 के दौरान उपयोगी थी। एम्स, नई दिल्ली को दक्षिण-पूर्व एशिया में यह जिम्मेदारी मिली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ‘डब्ल्यूएचओ नेटवर्क साइट’ का शुभारंभ किया गया।

    यह साइट ‘यूनिटी स्टडी’ कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य भविष्य में संभावित श्वसन संबंधी महामारियों के दौरान त्वरित अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति निर्माण के लिए साक्ष्य एकत्र करना है।

    डब्ल्यूएचओ की भारतीय प्रतिनिधि मुख्य अतिथि पैडन ने बताया कि यूनिटी स्टडी, डब्ल्यूएचओ विकसित एक मानकीकृत अनुसंधान प्रोटोकाल है, जिसके माध्यम से महामारी के दौरान रोगियों के संपर्क, संक्रमण प्रसार और जैविक नमूनों से संबंधित आंकड़ों को समान प्रारूप में संकलित किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे वैश्विक स्तर पर त्वरित विश्लेषण और स्वास्थ्य प्रतिक्रिया संभव होने की संभावना है। बताया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी साबित हुई, क्योंकि इससे विभिन्न आय स्तर वाले देशों में भी अनुसंधान कार्य सुचारु रूप से संपन्न हुए।

    डब्ल्यूएचओ अब ऐसे स्थायी नेटवर्क साइट्स स्थापित कर रहा है जो महामारी या उभरते संक्रमणों के समय तत्काल अनुसंधान प्रारंभ कर सकें। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के 11 सदस्य देशों में से केवल पांच स्थानों का चयन किया गया है, जिनमें एम्स नई दिल्ली को डा. पुनीत मिश्रा (प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा) के नेतृत्व में यह विशेष जिम्मेदारी दी गई है।

    कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत डाॅ. उमेश कपिल ने किया, परियोजना की रूपरेखा डाॅ. पुनीत मिश्रा ने प्रस्तुत की। एम्स के डीन डाॅ. केके वर्मा ने संस्थान की ओर से समर्थन व बधाई दी। अंत में डाॅ. संजय के. राय ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

    यह भी पढ़ें- सोनीपत से दिल्ली का सफर होगा बेहद आसान, बस अड्डे से AC बस सेवा शुरू; विद्यार्थी-नौकरीपेशा दोनों उठा सकेंगे लाभ