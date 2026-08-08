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    अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ 100 प्रतिशत टैरिफ बिल पास होने पर क्या बोले केजरीवाल?

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 02:49 PM (IST)

    अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ 100% टैरिफ बिल पास होने पर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी देश को अमेरिका के ...और पढ़ें

    अरविंद केजरीवाल।

    अरविंद केजरीवाल।

    HighLights

    1. केजरीवाल ने अमेरिकी टैरिफ बिल पर पीएम मोदी को घेरा।

    2. ट्रम्प के भारत के निर्णयों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया।

    3. मोदी पर ट्रम्प की हर बात मानने का आरोप लगाया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ 100 प्रतिशत टैरिफ बिल पास होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऑफिशियल एक्स (X) अकाउंटर पर पोस्ट डालते हुए केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरा है।

    उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रम्प की गुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद पीएम मोदी देश के लिए ये लाए हैं। आज देश के हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रम्प का हस्तक्षेप है।'

    केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि मोदी ट्रम्प की हर बात मानते हैं, चाहे सही हो या गलत। और ट्रम्प हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ निर्णय लेता है। इससे पहले केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था।