जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी हिमालय में तेजी से बढ़ रहा तापमान, पिघल रही बर्फ; अरबों लोगों पर खतरा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन का असर अब भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में अलग-अलग तरीकों से खुलकर सामने आने लगा है। हाल ही में 'जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस' में प्रकाशित एक शोध अध्ययन में चिंताजनक सच सामने आया है कि मध्य व पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय, जिसमें लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, बहुत तेजी से गर्म हो रहा है।

अध्ययन के अनुसार, यदि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी नहीं की गई, तो इस सदी के अंत तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र अपनी मौसमी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है। 120 सालों का रिकार्ड और वैश्विक जलवायु मॉडल यह अध्ययन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (बीआइटी) मेसरा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे और अशोका यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। शोधकर्ताओं ने 1901 से 2020 तक के 120 वर्षों के वास्तविक तापमान आंकड़ों का विश्लेषण किया और आठ वैश्विक जलवायु माडलों के आधार पर वर्ष 2100 तक के संभावित परिदृश्यों का आकलन किया है। पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र को तीन भागों—पश्चिमी, मध्य (उत्तराखंड) और पूर्वी (सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व पूर्वोत्तर)—में बांटकर अध्ययन किया गया।

दिन के मुकाबले रातें हो रही हैं ज्यादा गर्म आंकड़ों से जो सबसे स्पष्ट और गंभीर रुझान सामने आया है, वह है न्यूनतम यानी रात के तापमान का तेजी से बढ़ना। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सर्दियों और बसंत के मौसम में रात का तापमान दिन के अधिकतम तापमान की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।

विज्ञानियों का कहना है कि जब रातें ठंडी नहीं होंगी, जमी हुई बर्फ को वापस सख्त होने का समय नहीं मिलेगा, जिससे बर्फ के पिघलने की दर कई गुना तेज हो जाएगी और नदियों में पानी पहुंचने का प्राकृतिक समय चक्र बदल जाएगा।

उत्सर्जन बढ़ा तो सर्दियों में सात डिग्री तक बढ़ सकता तापमान अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यदि वर्तमान रफ्तार से कोयला और पेट्रोल का उपयोग जारी रहा तो वर्ष 2081-2100 के बीच पश्चिमी हिमालय में सर्दियों का तापमान 1900 के शुरुआती दशक की तुलना में 7.18 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं, कम उत्सर्जन वाले परिदृश्य में भी बसंत के मौसम में बर्फ पिघलने का नुकसान लगातार बना रहेगा। सदी के अंत तक उच्च-उत्सर्जन की स्थिति में बसंत की बर्फ का नुकसान 95.9 किग्रा प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच सकता है, जिससे कई इलाकों से मौसमी बर्फ लगभग गायब हो सकती है।

पूर्वी हिमालय में बाढ़ और 'ग्लोफ' का खतरा यद्यपि पूर्वी हिमालय में तापमान में वृद्धि की दर पश्चिमी भाग से कम है, फिर भी यह क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र ग्लेशियल लेक बर्स्ट फ्लड (ग्लोफ)—यानी ग्लेशियर पिघलने से बनी झीलों के अचानक फटने से आने वाली तबाही—का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आने वाले दशकों में ग्लेशियरों के पीछे खिसकने से यह खतरा पश्चिमी हिमालय की ओर भी फैलने की संभावना है।