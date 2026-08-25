पश्चिमी दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव और जर्जर सड़कों से हाल बेहाल, हादसों का बढ़ा खतरा

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। सड़क पर चारों ओर जमा पानी, जर्जर सड़क, उसमें छिपे गड्ढे और गुजरने के लिए संघर्ष करते लोग। पश्चिमी उत्तम नगर में कई वर्षों से जलभराव और बदहाल सड़कों की समस्या झेल रहे लोगों के लिए सोमवार व मंगलवार की वर्षा ने मुश्किलें और बढ़ा दीं।

जैन कॉलोनी पार्ट-एक, संडे बाजार, मटियाला एक्सटेंशन, नन्हे पार्क, शुक्र बाजार रोड, दयालसर रोड, बाल उद्यान रोड और परमपुरी समेत कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी रहीं। कहीं नाले और सीवर का पानी सड़कों पर फैला मिला तो कहीं बारिश के बाद हुए जलभराव ने लोगों का आवागमन मुश्किल कर दिया।

वाहन चालकों के गिरने अथवा दुर्घटना का खतरा स्थिति इसलिए भी अधिक खतरनाक हो जाती है क्योंकि इन इलाकों की कई सड़कें पहले से ही टूटी और गड्ढों से भरी हुई हैं। पानी भरने के बाद सड़क पर मौजूद गड्ढे दिखाई नहीं देते। ऐसे में पैदल चलने वालों और वाहन चालकों के गिरने अथवा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी के बीच यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि नीचे सड़क है, गड्ढा है या सीवर का कोई खुला हिस्सा।



सोमवार व मंगलवार को मौके पर देखा गया कि कई स्थानों पर सड़कों पर चारों ओर पानी भरा हुआ था। पैदल चलने वालों के पैर पानी में डूब रहे थे तो दोपहिया वाहनों के पहिये भी जलभराव से गुजरते नजर आए। स्कूल से लौट रहे बच्चों और उनके अभिभावकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि जलभराव की यह समस्या नई नहीं है, बल्कि वर्षों से बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

नालों की नियमित सफाई न होने से बढ़ी समस्या मटियाला विधानसभा क्षेत्र के जैन कालोनी पार्ट-एक और आसपास के इलाकों में इस समस्या को पहले भी उजागर किया गया था। उस दौरान क्षेत्र के विधायक संदीप सहरावत ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में नालों की नियमित सफाई न होने को जलनिकासी की समस्या का कारण बताया था।

उन्होंने नालों की सफाई, सीवर लाइन और सड़कों से जुड़ी समस्याओं के चरणबद्ध समाधान का दावा करते हुए अगले चार महीनों में उल्लेखनीय प्रगति की बात कही थी। अब उस दावे को करीब दो महीने होने वाले हैं, लेकिन जमीनी हालात में अभी तक कोई खास सुधार नजर नहीं आया है।