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दिल्ली के जनकपुरी में 6 महीने से सीवर जाम और गंदे पानी से 500 परिवार परेशान, बढ़ा डेंगू का खतरा

By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 09:20 AM (IST)

पश्चिमी दिल्ली की शिवनगर कॉलोनी में 500 परिवार छह माह से सीवर जाम और गंदे पानी की समस्या से जूझ ...और पढ़ें

छह माह से सीवर जाम की समस्या झेल रहे लोग। AI जनरेटेड

छह माह से सीवर जाम की समस्या झेल रहे लोग। AI जनरेटेड

HighLights

  1. शिवनगर कॉलोनी में छह माह से सीवर जाम की समस्या।

  2. गंदे पानी से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा।

  3. साफ पेयजल की कमी और दूषित पानी से लोग परेशान।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी की गली नंबर 21 से 24 तक करीब 500 परिवार पिछले छह माह से सीवर जाम की समस्या झेल रहे हैं।

सीवर ओवरफ्लो होने से बदबूदार गंदा पानी गलियों में जमा है। लोगों को इसी गंदे पानी के बीच से होकर रोज घर से बाहर निकलना और वापस लौटना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हैं, लेकिन इन गलियों में रहने वाले परिवारों को साफ पेयजल तक नसीब नहीं हो रहा है।

बीमारियों का खतरा

सीवर का पानी सड़क पर जमा रहने से पूरी गली में दुर्गंध फैली रहती है। वर्षा के मौसम में समस्या और गंभीर हो गई है। लंबे समय से जमा पानी में मच्छरों के पनपने की आशंका है। लोगों को डेंगू, मलेरिया समेत अन्य मच्छरजनित बीमारियों का डर सता रहा है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि शिवनगर डेंगू प्रभावित क्षेत्र रहा है, ऐसे में जलजमाव ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है।

6 माह से सीवर जाम

निवासियों के मुताबिक, पिछले छह माह से सीवर जाम है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। गंदे पानी के बीच से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भी गुजरना पड़ता है। इससे फिसलकर गिरने और संक्रमण का खतरा बना रहता है।

पेयजल की स्थिति भी चिंताजनक है। लोगों का कहना है कि नियमित साफ पानी नहीं आता और कई बार आपूर्ति होने पर पानी दूषित होता है। बोरिंग वाले घरों में भी खारा पानी आने की शिकायत है। मजबूरी में परिवारों को पीने और घरेलू जरूरतों के लिए बाजार से आरओ पानी खरीदना पड़ रहा है। इससे हर महीने घर के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

कई बार शिकायत की

स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में चार से पांच दशक से रह रहे बुजुर्गों ने भी ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। उनका दावा है कि सीवर और पेयजल की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक आशीष सूद, जल मंत्री प्रवेश वर्मा और मुख्यमंत्री कार्यालय तक कई बार शिकायत की गई है।

लोगों ने मांग की है कि सीवर की तत्काल सफाई कर जलभराव खत्म कराया जाए और साफ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

40 साल में ऐसी बदहाली नहीं देखी। डेढ़ साल से पानी खरीद रहे हैं, फिर भी प्रशासन समस्या का समाधान नहीं कर रहा। - हरसिमरन सिंह, स्थानीय निवासी

सीवर का पानी दरवाजे पर जमा रहता है। पानी की कमी से बाल धोने के लिए भी पार्लर जाना पड़ता है। - परमजीत कौर, स्थानीय निवासी

छह माह से गंदा पानी गलियों में जमा है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और डेंगू का डर परिवारों को सता रहा है। - सुमिंदर मलिक, स्थानीय निवासी

बड़ी इमारतों के बीच रहने के बावजूद साफ पानी नहीं मिल रहा। रोज गंदे पानी से होकर घर पहुंचना पड़ता है। - बलबीर सिंह, स्थानीय निवासी