दिल्ली के राघुबीर नगर में ई-रिक्शा बैटरी विस्फोट से गोदाम में लगी आग, दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में राघुबीर नगर के मस्जिद गुरुद्वारा रोड स्थित एक गोदाम में सोमवार तड़के ई-रिक्शा की बैटरी में विस्फोट होने से आग लग गई। आग पहली मंजिल पर रखे घरेलू सामान में लगी। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को राघुबीर नगर स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, तड़के करीब 4:42 बजे राघुबीर नगर के आर-17ए, मस्जिद गुरुद्वारा रोड स्थित गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। पहली मंजिल पर घरेलू सामान में लगी थी आग सूचना मिलते ही दमकल की तीन वाटर टेंडर और एक वाटर बाउजर मौके के लिए रवाना किए गए। दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग इमारत की पहली मंजिल पर घरेलू सामान में लगी थी।

आग की चपेत में आकर दो लोगों की मौत प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पहली मंजिल पर रखी ई-रिक्शा की बैटरी में विस्फोट के बाद आग लगी। इमारत ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार मंजिल की है। हादसे में दो लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए थे। उन्हें दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।