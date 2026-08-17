दिल्ली के राघुबीर नगर में ई-रिक्शा बैटरी विस्फोट से गोदाम में लगी आग, दो लोगों की मौत
पश्चिमी दिल्ली के राघुबीर नगर में सोमवार तड़के एक गोदाम में ई-रिक्शा की बैटरी फटने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
HighLights
राघुबीर नगर गोदाम में ई-रिक्शा बैटरी विस्फोट से आग।
हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हुई।
दमकल की तीन गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में राघुबीर नगर के मस्जिद गुरुद्वारा रोड स्थित एक गोदाम में सोमवार तड़के ई-रिक्शा की बैटरी में विस्फोट होने से आग लग गई। आग पहली मंजिल पर रखे घरेलू सामान में लगी। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को राघुबीर नगर स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, तड़के करीब 4:42 बजे राघुबीर नगर के आर-17ए, मस्जिद गुरुद्वारा रोड स्थित गोदाम में आग लगने की सूचना मिली।
पहली मंजिल पर घरेलू सामान में लगी थी आग
सूचना मिलते ही दमकल की तीन वाटर टेंडर और एक वाटर बाउजर मौके के लिए रवाना किए गए। दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग इमारत की पहली मंजिल पर घरेलू सामान में लगी थी।
आग की चपेत में आकर दो लोगों की मौत
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पहली मंजिल पर रखी ई-रिक्शा की बैटरी में विस्फोट के बाद आग लगी। इमारत ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार मंजिल की है। हादसे में दो लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए थे। उन्हें दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।
एसटीओ और एसओ भी मौके पर पहुंचे
घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के एसटीओ बत्ती लाल और एसओ महेश भी मौके पर पहुंचे। करीब 5:25 बजे आग से संबंधित स्थिति की जानकारी दी गई। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटना के कारणों और आग से हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं।
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दमकल के अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान और आग लगने की परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।