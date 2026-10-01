गाजियाबाद में दारोगा पर गिरी गाज, FIR दर्ज करने में लापरवाही पर वेव सिटी थानाध्यक्ष लाइन हाजिर
गाजियाबाद के वेव सिटी थानाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही के चलते लाइन हाजिर किया गया। उच्च ...और पढ़ें
HighLights
मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही पर थानाध्यक्ष लाइन हाजिर।
उच्च न्यायालय में याचिका के बाद पुलिस पर कार्रवाई।
शैलेंद्र तोमर को वेव सिटी थाने का नया चार्ज।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में पीड़ित का मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर वेव सिटी थानाध्यक्ष दारोगा मानवेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
पीड़ित ने मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया। इसके बाद बुधवार देर रात ही थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया।
गोली मारकर हत्या
दारोगा शैलेंद्र तोमर को वेव सिटी थाने का चार्ज दिया गया है। बीते साल 18 जून की रात को 32 वर्षीय रवि शर्मा की मुरादनगर थाने के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
लाइन हाजिर किया
इसके बाद तत्कालीन मुरादनगर थानाध्यक्ष शैलेंद्र तोमर को लाइन हाजिर कर दिया गया था। करीब 15 महीने बाद दोबारा शैलेन्द्र तोमर को चार्ज दिया गया है।