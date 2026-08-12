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    मथुरा में पुलिस मुठभेड़, 119 केस में वॉन्टेड बदमाश वसीम लंबू के पैर में लगी गोली

    By Rajeev Ranjan Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:27 AM (IST)

    मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बदमाश वसीम लम्बू के पैर में गोली लगी, जब वह पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। ...और पढ़ें

    कुख्यात बदमाश वसीम लंबू गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया।

     कुख्यात बदमाश वसीम लंबू गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया।

    HighLights

    1. मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में वसीम लम्बू घायल।

    2. बदमाश ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग की।

    3. वसीम पर हत्या, लूट सहित 119 मामले दर्ज।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मथुरा में पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने और भागने की कोशिश कर रहे कुख्यात बदमाश वसीम लम्बू को उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया।

    पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर सोमिल शर्मा के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की । मुठभेड़ के दौरान वसीम के पैर में गोली लगी, जबकि फायरिंग में एक पुलिसकर्मी के बाजू में भी गोली लगी है। दोनों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    10 अगस्त को बंगाल से हुआ था गिरफ्तार 

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वसीम लम्बू को 10 अगस्त को बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस टीम उसे दिल्ली लेकर आ रही थी। रास्ते में मथुरा पहुंचने पर वसीम ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली।

    इसके बाद उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की और मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने उसे रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान वसीम के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। पुलिसकर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

    फायरिंग में एक पुलिसकर्मी के बाजू में भी गोली लगी है। उसे भी मथुरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, वसीम लम्बू के खिलाफ हत्या, लूट, हथियार तस्करी समेत करीब 119 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड और मथुरा में हुई घटना को लेकर आगे की जांच कर रही है।

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