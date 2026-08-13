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    वसीम अकरम के खिलाफ दिल्ली में दर्ज हैं 118 मुकदमे, जहांगीरपुरी हत्याकांड से लेकर पुलिस पर फायरिंग तक

    By Rajeev Ranjan Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:45 PM (IST)

    जहांगीरपुरी के इरफान हत्याकांड में वांछित वसीम अकरम उर्फ लम्बू, जिस पर 118 आपराधिक मामले दर्ज हैं, को बंगाल से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली लाते समय उसने ...और पढ़ें

    पुलिस ने कुख्यात अपराधी वसीम अकरम को बंगाल से गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने कुख्यात अपराधी वसीम अकरम को बंगाल से गिरफ्तार किया।

    HighLights

    1. वसीम अकरम पर हत्या, लूट सहित 118 गंभीर मामले दर्ज हैं।

    2. इरफान हत्याकांड में वांछित वसीम को बंगाल से गिरफ्तार किया गया।

    3. पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास में गोली लगने से घायल हुआ।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जहांगीरपुरी के इरफान हत्याकांड में वांछित वसीम अकरम उर्फ लम्बू की आपराधिक कुंडली बेहद लंबी है। पुलिस के अनुसार, 29 वर्षीय वसीम के खिलाफ अलग-अलग थानों में 118 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट, लूट, चोरी, सेंधमारी, सरकारी कर्मचारियों पर हमला और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। वह थाना जहांगीरपुरी का घोषित बदमाश भी है।

    पुलिस के अनुसार वसीम का आपराधिक सफर वर्ष 2014 से दर्ज मामलों के साथ सामने आता है। वर्ष 2015 और 2016 में जहांगीरपुरी समेत कई थानों में उसके खिलाफ चोरी, सेंधमारी, लूट और हथियार रखने के मामले दर्ज हुए। वर्ष 2016 में नाबालिग से जुड़े पॉक्सो मामले में भी उसका नाम सामने आया। इसके बाद वर्ष 2018 और 2019 में दिल्ली के कई इलाकों में सेंधमारी और चोरी के लगातार मामले दर्ज होते रहे।

    वसीम के खिलाफ वर्ष 2022 में भी लूट के मामले दर्ज

    पश्चिम विहार ईस्ट, साकेत, आरके पुरम, मालवीय नगर, लोदी कॉलोनी, कोतवाली और जनकपुरी समेत कई थानों के रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। 2019 में पांडव नगर थाने के एक मामले में उस पर पुलिस टीम पर फायरिंग और हत्या के प्रयास का आरोप भी लगा। वसीम के खिलाफ वर्ष 2022 में भी लूट और पुलिसकर्मियों पर हमले से जुड़े मामले दर्ज हुए।

    डीसीपी आकांक्षा यादव ने बताया कि 18 जुलाई को जहांगीरपुरी के 20 वर्षीय इरफान पर हमला हुआ था। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने इरफान को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वसीम अकरम और उसके साथियों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की और इरफान को अपने साथ ले गए। बाद में घायल इरफान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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    पुलिस ने उसे बंगाल के नंदीग्राम से गिरफ्तार किया

    इस मामले में वसीम को वांछित आरोपी बनाया गया था। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे बंगाल के नंदीग्राम से गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे दिल्ली लाया जा रहा था। यमुना एक्सप्रेस-वे के मथुरा क्षेत्र में उसने मौका पाकर पुलिस की सर्विस पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। फायरिंग में एसआई अजय कुमार के बाएं हाथ में गोली लगी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वसीम के दाएं पैर में गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया।

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