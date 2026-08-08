छोटे कैलिबर के गोला-बारूद का भारत में बढ़ेगा उत्पादन, VTDS ने चेक कंपनी DEUS Automation से मिलाया हाथ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विजयन त्रिशूल डिफेंस सॉल्यूशंस (VTDS) ने छोटे कैलिबर वाले गोला-बारूद (small-caliber ammunition) के प्रोडक्शन के लिए चेक गणराज्य की DEUS Automation a.s. के साथ एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है।

कंपनी के अनुसार, यह पार्टनरशिप भारत में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आधुनिक छोटे कैलिबर वाले गोला-बारूद के प्रोडक्शन में मदद करेगी। DEUS Automation, चेक गणराज्य की एक प्रमुख डिफेंस कंपनी STV Group की सिस्टर कंपनी है। VTDS का कहना है कि यह भारत और चेक गणराज्य के बीच छोटे कैलिबर वाले गोला-बारूद सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के पहले बड़े एग्रीमेंट्स में से एक है।

VTDS के पास छोटे हथियारों और गोला-बारूद के प्रोडक्शन और प्रूफ-टेस्टिंग के लिए गृह मंत्रालय से लाइसेंस है। कंपनी का कहना है कि यह एग्रीमेंट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और आधुनिक प्रोडक्शन सिस्टम पर आधारित मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं विकसित करने में मदद करेगा।

VTDS की स्थापना फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल लूथरा और को-फाउंडर और डायरेक्टर *प्रिकांक्षा लूथरा* ने की थी। कंपनी का कहना है कि उसकी स्ट्रैटेजी ग्लोबल टेक्निकल एक्सपर्टाइज को भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के साथ जोड़ना है। 'डिफेंस में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना' VTDS के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल लूथरा ने कहा, "यह पार्टनरशिप भरोसेमंद इंटरनेशनल सहयोग के जरिए भारत में अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी लाने के हमारे कमिटमेंट को दिखाती है। यह सहयोग देश की लंबे समय की डिफेंस तैयारी और इंडस्ट्रियल आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा।"

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को-फाउंडर और डायरेक्टर प्रिकांक्षा लूथरा ने कहा, "यह सहयोग सिर्फ़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक सीमित नहीं है; यह इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरीन काम के लिए एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने की पहल है। ऐसी पार्टनरशिप भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लंबे समय तक इंडस्ट्रियल वैल्यू पैदा करेंगी।"

DEUS Automation के CEO और बोर्ड मेंबर एलेक्स सेर्नी और सेल्स, प्रोजेक्ट्स और परचेजिंग के मैनेजर ओन्ड्रेज सेर्नी ने कहा कि यह एग्रीमेंट टेक्निकल एक्सचेंज और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित लंबे समय के इंडस्ट्रियल सहयोग की दिशा में एक अहम कदम है। उनके अनुसार, यह पार्टनरशिप साबित हो चुकी इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज और आधुनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के जरिए भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करेगी।

'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को समर्थन कंपनी के अनुसार, यह साझेदारी केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होने, स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा मिलने और रक्षा आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।