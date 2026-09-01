वोटर लिस्ट से नाम गायब या गलत है? 30 सितंबर तक करें ये काम, जानें पूरी प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर रोल (Draft Roll) से जुड़ी आपत्तियों और दावों के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक की समय-सीमा तय की है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कोई जानकारी गलत दर्ज है या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, तो आप अंतिम मतदाता सूची आने से पहले इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ठीक करवा सकते हैं।

1. नाम गायब होने पर: फॉर्म 6 (Form 6) भरें यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जमा करें। आवश्यक विवरण: नाम, रिश्तेदार की जानकारी, मोबाइल नंबर/ईमेल, आधार, जन्म तिथि, लिंग और पूरा पता।

नाम, रिश्तेदार की जानकारी, मोबाइल नंबर/ईमेल, आधार, जन्म तिथि, लिंग और पूरा पता। आयु प्रमाण (कोई एक): जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं/12वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट।

जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं/12वीं का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। पता प्रमाण (कोई एक): बिजली/पानी का बिल, आधार कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, पासपोर्ट, भूमि दस्तावेज या रेंट/सेल डीड।

बिजली/पानी का बिल, आधार कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, पासपोर्ट, भूमि दस्तावेज या रेंट/सेल डीड। अन्य आवश्यक दस्तावेज: घोषणा पत्र (Declaration Form), वोटर आईडी सत्यापन के लिए ERO/AERO द्वारा जांच की जाएगी। यह इंफोग्राफ चैटजीपीटी की मदद से बनाया गया है। 2. फर्जी/गलत नाम हटाने के लिए: फॉर्म 7 (Form 7) यदि वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति, स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्ति, डुप्लीकेट प्रविष्टि या किसी अयोग्य नागरिक का नाम दर्ज है, तो उसे हटाने के लिए फॉर्म 7 के तहत आपत्ति दर्ज कराएं।