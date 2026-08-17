दिल्लीवालों के लिए विशाखापट्टनम की राह हुई आसान, IGI एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू
जीएमआर द्वारा विकसित अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विशाखापट्टनम के लिए वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। यह दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों के लिए आंध्र प्रदेश की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खुला है।
HighLights
जीएमआर ने अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू किया।
केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने पहली उड़ानों को रवाना किया।
भोगपुरम में नया स्किल डेवलपमेंट सेंटर 1000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली से आंध्र प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विकसित अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों का परिचालन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है।
इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू और जीवीआइएएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंवरबीर सिंह कालरा की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक शुरुआत का जश्न मनाया गया, जहाँ मंत्री ने यात्रियों को बोर्डिंग पास सौंपकर पहली उड़ानों को रवाना किया।
आईजीआई एयरपोर्ट का संचालन करने वाले जीएमआर ग्रुप द्वारा तैयार यह नया एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर के व्यवसायियों, पर्यटकों और आम यात्रियों के लिए विशाखापट्टनम और उत्तर आंध्र प्रदेश की यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक, तेज़ और आसान बनाएगा।
स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन
आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर ने भोगपुरम में दिल्ली एयरपोर्ट के संचालन से जुड़ी जीएमआर के जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन के नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। जीएमआर ग्रुप के चेयरमैन जीएम राव की मौजूदगी में उन्होंने न केवल इस केंद्र का दौरा किया।
प्रतिवर्ष 1,000 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता वाला यह सेंटर उद्योग-उन्मुख ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को देश-विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जिससे दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर के युवाओं और पाठकों के लिए क्षेत्र में नए विकास के रास्ते खुलेंगे।