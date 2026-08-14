562 किलो कोकेन की खेप और करोड़ों का कमीशन, कैसे चलता था बसोया का इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट?
केंद्रीय एजेंसियों ने वीरेंद्र बसोया के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसका नेटवर्क भारत समेत कई देशों में फैला है। तुषार गोयल की गिरफ्तारी के बाद 562 किलो कोकेन जब्त की गई, और बसोया का बेटा भी जांच के दायरे में है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर अक्टूबर 2024 में स्पेशल सेल ने जब बसोया सिडिकेट के तुषार गोयल समेत पांच गुर्गों को गिरफ्तार किया था तब सेल के अलावा आबकारी, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समेत तमाम एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी।
उनकी निशानदेही पर महिपालपुर से बरामद 562 किलो कोकेन की आपूर्ति दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शहरों समेत देश के कई बड़े शहरों में होनी थी। इसलिए कोकेन की बड़ी खेप में विदेश से भारत भेजी गई थी। बसोया मनी लांड्रिंग के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है।
जमानत पर बाहर आने के बाद बेटे की शादी के बाद वह दुबई भाग गया था और वहां ठिकाना बनाकर भारत समेत अन्य देशों में ड्रग्स की आपूर्ति करने लगा था। मुंबई में भेजी जाने वाली कोकेन की हर खेप के लिए वसाेया, तुषार को बतौर कमीशन तीन करोड़ रुपये देता था।
अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया भारत में जब्त की गई बड़ी ड्रग्स खेपों का मुख्य सरगना माना जाता है। उसका नेटवर्क भारत के अलावा यूके, यूएई, मलेशिया, थाईलैंड और पाकिस्तान तक फैला हुआ है।
वह लॉजिस्टिक्स कंपनियों, फूड, स्नैक्स पैकेट (जैसे नमकीन के पैकेट) और स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स का इस्तेमाल करके ड्रग्स की बड़ी खेप भारत और विदेशों में सप्लाई करवाता था। इसका बेटा ऋषभ बसोया भी इस ड्रग्स सिंडिकेट की जांच के दायरे में है, जिसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।