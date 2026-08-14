562 किलो कोकेन की खेप और करोड़ों का कमीशन, कैसे चलता था बसोया का इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर अक्टूबर 2024 में स्पेशल सेल ने जब बसोया सिडिकेट के तुषार गोयल समेत पांच गुर्गों को गिरफ्तार किया था तब सेल के अलावा आबकारी, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समेत तमाम एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी।

उनकी निशानदेही पर महिपालपुर से बरामद 562 किलो कोकेन की आपूर्ति दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शहरों समेत देश के कई बड़े शहरों में होनी थी। इसलिए कोकेन की बड़ी खेप में विदेश से भारत भेजी गई थी। बसोया मनी लांड्रिंग के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है।

जमानत पर बाहर आने के बाद बेटे की शादी के बाद वह दुबई भाग गया था और वहां ठिकाना बनाकर भारत समेत अन्य देशों में ड्रग्स की आपूर्ति करने लगा था। मुंबई में भेजी जाने वाली कोकेन की हर खेप के लिए वसाेया, तुषार को बतौर कमीशन तीन करोड़ रुपये देता था।