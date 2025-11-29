Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VIDEO: क्लास में फॉर्मूला, स्टेज पर हुक स्टेप... मैथ्स टीचर का डांस वायरल, कमेंट सेक्शन देखकर हंसी नहीं रुकेगी!

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    गणित के शिक्षक नरेश कौशिक दिल्ली के एक स्कूल में अपनी फेयरवेल पार्टी में एक वायरल डांस वीडियो के बाद इंटरनेट पर सनसनी बन गए। फिल्म "तेरी बातें में ऐसा उलझा जिया" के हुक स्टेप्स को आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करने के बाद, छात्रों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। इस वीडियो ने उन्हें रातोंरात इंटरनेट का पसंदीदा शिक्षक बना दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के मैथ्स टीचर नरेश कौशिक का डांस वीडियो इंटरनेट पर वायरल। सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक मैथ्स टीचर ने साबित कर दिया कि क्लासरूम में सिर्फ फॉर्मूले ही नहीं, दिल भी जीते जा सकते हैं। दिल्ली के एक स्कूल में मैथ्स टीचर नरेश कौशिक इंटरनेट सुपरस्टार बन गए हैं। उनकी फेयरवेल पार्टी में फिल्म "तेरी बातें में ऐसा उलझा जिया" का हुक स्टेप वाला उनका स्टाइलिश डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्टेज पर उनके कॉन्फिडेंट, परफेक्ट स्टेप्स, मुस्कान और एनर्जी के लिए स्टूडेंट्स ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वीडियो में स्टूडेंट्स की चीयर्स और जोरदार तालियां साफ सुनाई दे रही हैं।

    कमेंट सेक्शन में हंसी की बौछार 

    Screenshot 2025-11-29 110020

    'हमारे टीचर क्यों नहीं ऐसे हैं?'

    Screenshot 2025-11-29 111350

    वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है, हर मिनट नए कमेंट्स आ रहे हैं। सच में, नरेश सर ने सिर्फ एक वीडियो से पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया है। एक ही वीडियो ने नरेश कौशिक को रातोंरात इंटरनेट का फेवरेट टीचर बना दिया।

    देखें Video:

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Naresh Kaushik (@nareshk.kaushik)