JNU में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक नारों पर विहिप ने जताई गंभीर चिंता
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारों पर गं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आपत्तिजनक नारों पर विहिप ने गंभीर चिंता जताई है।
विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि जेएनयू की पवित्रता को देश के प्रधानमंत्री और दूसरों को निशाना बनाने वाले भद्दे नारों से फिर से नष्ट किया गया है।
ज्ञात हो कि सोमवार को सुप्रीम कार्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी छात्र नेता शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सोमवार रात्रि जेएनयू कैंपस में जुटे वामपंथी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खुदेगी, के आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे।
इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही जेएनयू प्रशासन द्वारा भी नारे लगाने वाले छात्रों की पहचान कर उन्हें निलंबित किया जा रहा है।
विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी बयान में कहा कि इस बार उकसावे की वजह दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलना बताया गया। आलोक कुमार ने कहा कि ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रॉसिक्यूशन के पास दोनों के खिलाफ दंगों में शामिल होने से जुड़े सीधे और पुष्टि करने वाले सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वर्ष 2020 में हिंदुओं पर हुए सुनियोजित हमलों के पीछे बड़े षडयंत्र से जुड़े अपराधों में उनकी "केंद्रीय और मुख्य भूमिका" पर भी ध्यान दिया।
उमर और शरजील पर भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। यह जघन्य अपराध है। यह सभी के लिए उचित होगा कि वे ट्रायल का इंतजार करें, जहां आरोपितों को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा।
विहिप अध्यक्ष ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुट्ठी भर लोगों ने सब्र रखने की बजाय, आधी रात को जेएनयू कैंपस का माहौल खराब करने का दुस्साहस किया। यह शर्मनाक और कायरतापूर्ण है। यूनिवर्सिटी ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें- JNU में मोदी-शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी पर बवाल, प्रशासन ने दर्ज कराई शिकायत; सख्त कार्रवाई की तैयारी
आलोक कुमार ने कहा कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी मनमानी करने का लाइसेंस नहीं देती। कब्र खोदने के नारे ऐसे अधिकारों का उल्लंघन हैं, अभद्र और आपराधिक हैं। ये नारे देशवासियों को अंदरूनी खतरों की याद दिलाते हैं और यह याद दिलाते हैं कि हमेशा सतर्क रहना ही आजादी की कीमत है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।