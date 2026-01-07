JNU में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक नारों पर विहिप ने जताई गंभीर चिंता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आपत्तिजनक नारों पर विहिप ने गंभीर चिंता जताई है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि जेएनयू की पवित्रता को देश के प्रधानमंत्री और दूसरों को निशाना बनाने वाले भद्दे नारों से फिर से नष्ट किया गया है। ज्ञात हो कि सोमवार को सुप्रीम कार्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी छात्र नेता शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सोमवार रात्रि जेएनयू कैंपस में जुटे वामपंथी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खुदेगी, के आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे।

इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही जेएनयू प्रशासन द्वारा भी नारे लगाने वाले छात्रों की पहचान कर उन्हें निलंबित किया जा रहा है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी बयान में कहा कि इस बार उकसावे की वजह दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलना बताया गया। आलोक कुमार ने कहा कि ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रॉसिक्यूशन के पास दोनों के खिलाफ दंगों में शामिल होने से जुड़े सीधे और पुष्टि करने वाले सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वर्ष 2020 में हिंदुओं पर हुए सुनियोजित हमलों के पीछे बड़े षडयंत्र से जुड़े अपराधों में उनकी "केंद्रीय और मुख्य भूमिका" पर भी ध्यान दिया।

उमर और शरजील पर भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। यह जघन्य अपराध है। यह सभी के लिए उचित होगा कि वे ट्रायल का इंतजार करें, जहां आरोपितों को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा।