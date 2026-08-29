दिल्ली मुस्कान हत्याकांड: पीड़ित परिवार को 24 घंटे सुरक्षा देने की मांग, विहिप ने पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल
पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में मुस्कान हत्याकांड को लेकर विहिप ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।
HighLights
विहिप ने मुस्कान हत्याकांड में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।
संगठन ने पीड़ित परिवार को कानूनी और आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को सुरक्षा की मांग की।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय मुस्कान की हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी।
विहिप के प्रांत मंत्री सुनील सूरी ने इस घटना को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि 19 जुलाई को मुस्कान का परिवार आरोपी इमरान के खिलाफ शिकायत देने तिलक नगर थाने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने आरोपी के पिता द्वारा उसे रिहैब सेंटर भेजे जाने की बात कहकर स्वजन को वापस भेज दिया।
उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही के कारण मुस्कान की जान गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन परिवार को कानूनी और हर संभव आर्थिक सहायता देने के लिए मजबूती से साथ खड़ा है।
आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं
परिवार से मुलाकात के बाद सुनील सूरी ने कहा कि पीड़ित परिवार के पास अब आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। एक बहन नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी है, दूसरी पढ़ाई कर रही है और एक छोटा भाई है। इन सबकी जिम्मेदारी मुस्कान की मां पर ही है।
24 घंटे सुरक्षा देने की मांग
विहिप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड के आरोपित को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। संगठन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कराने और पीड़ित परिवार को 24 घंटे सुरक्षा देने की मांग की है।
विहिप के पदाधिकारियों ने कहा कि बजरंग दल आसपास के जिम व ट्रेनरों का सर्वे करेगा और संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा।
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