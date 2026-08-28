दिल्ली के वसंत कुंज में सड़कों से पार्क तक बेसहारा गोवंशियों का कब्जा, शिकायतों के बाद भी MCD निष्क्रिय

गौरी शर्मा, दक्षिणी दिल्ली। वसंत कुंज की गिनती राजधानी के चुनिंदा महंगे और संपन्न इलाकों में होती है। यह एयरपोर्ट के नजदीक है और यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास से लेकर जेएनयू, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल, बड़े अस्पताल और कई बड़े माल हैं।

कई पूर्व सांसद, विधायक, नौकरशाह और वरिष्ठ राजनीतिक परिवारों के लोग यहां रहते हैं। इसके बावजूद इस पाश इलाके में रहने वाले लोग गोवंशियों की समस्या से परेशान हैं। यह गोवंशी पार्क में पौधों को नुकसान पहुंचाने के साथ ढलाव घरों के आगे भोजन की तलाश में खड़े रहते हैं। सड़कों पर भी गोवंशी जगह-जगह झुंड में कब्जा जमाए रहते हैं, जिससे जाम लगता है।

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, आसपास के गांवों के डेरी संचालक सुबह दूध निकालने के बाद गोवंशियों को छोड़ देते हैं, जो वसंत कुंज में पहुंच जाते हैं। इस संबंध में आरडब्ल्यूए की ओर से कई बार एमसीडी में शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।

सुबह व शाम को जब वाहनों की आवाजाही बढ़ती है तो गोवंशियों के सड़क पर रहने से यातायात भी प्रभावित होता है। कई बार वाहन चालक गोवंशी से बचने के लिए अचानक दिशा बदल देते हैं, जिससे पीछे से आ रहे वाहनों से टकराने की आशंका रहती है।

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, गोवंशियों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने के साथ उनके मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी समस्या से राहत मिल सकेगी। गोशालाओं में जगह नहीं, अवैध रूप से संचालित डेरियां बढ़ा रहीं समस्या दिल्ली में चार गोशालाएं हैं, जहां नगर निगम की ओर से पकड़े गए गोवंशियों को भेजा जाता है। इसमें सरहेड़ा गांव की गोशाला को छोड़ दें तो बाकी तीनों गोशालाओं में क्षमता से अधिक गोवंशी रखे गए हैं। ऐसे में नगर निगम की तरफ से कैटल-कैचिंग अभियान बंद है।