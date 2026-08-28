दिल्ली के वसंत कुंज में सड़कों से पार्क तक बेसहारा गोवंशियों का कब्जा, शिकायतों के बाद भी MCD निष्क्रिय
राजधानी के पॉश इलाके वसंत कुंज में बेसहारा गोवंशियों की बढ़ती समस्या से स्थानीय निवासी परेशान हैं, जिससे यातायात बाधित ...और पढ़ें
HighLights
वसंत कुंज में बेसहारा गोवंशी बढ़ा रहे हैं यातायात समस्या।
नगर निगम की निष्क्रियता से स्थानीय निवासी हैं परेशान।
गोशालाओं में जगह की कमी, अवैध डेयरियां भी जिम्मेदार।
गौरी शर्मा, दक्षिणी दिल्ली। वसंत कुंज की गिनती राजधानी के चुनिंदा महंगे और संपन्न इलाकों में होती है। यह एयरपोर्ट के नजदीक है और यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास से लेकर जेएनयू, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल, बड़े अस्पताल और कई बड़े माल हैं।
कई पूर्व सांसद, विधायक, नौकरशाह और वरिष्ठ राजनीतिक परिवारों के लोग यहां रहते हैं। इसके बावजूद इस पाश इलाके में रहने वाले लोग गोवंशियों की समस्या से परेशान हैं। यह गोवंशी पार्क में पौधों को नुकसान पहुंचाने के साथ ढलाव घरों के आगे भोजन की तलाश में खड़े रहते हैं। सड़कों पर भी गोवंशी जगह-जगह झुंड में कब्जा जमाए रहते हैं, जिससे जाम लगता है।
स्थानीय निवासियों के मुताबिक, आसपास के गांवों के डेरी संचालक सुबह दूध निकालने के बाद गोवंशियों को छोड़ देते हैं, जो वसंत कुंज में पहुंच जाते हैं। इस संबंध में आरडब्ल्यूए की ओर से कई बार एमसीडी में शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।
सुबह व शाम को जब वाहनों की आवाजाही बढ़ती है तो गोवंशियों के सड़क पर रहने से यातायात भी प्रभावित होता है। कई बार वाहन चालक गोवंशी से बचने के लिए अचानक दिशा बदल देते हैं, जिससे पीछे से आ रहे वाहनों से टकराने की आशंका रहती है।
स्थानीय निवासियों के मुताबिक, गोवंशियों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने के साथ उनके मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी समस्या से राहत मिल सकेगी।
गोशालाओं में जगह नहीं, अवैध रूप से संचालित डेरियां बढ़ा रहीं समस्या
दिल्ली में चार गोशालाएं हैं, जहां नगर निगम की ओर से पकड़े गए गोवंशियों को भेजा जाता है। इसमें सरहेड़ा गांव की गोशाला को छोड़ दें तो बाकी तीनों गोशालाओं में क्षमता से अधिक गोवंशी रखे गए हैं। ऐसे में नगर निगम की तरफ से कैटल-कैचिंग अभियान बंद है।
वहीं, दूसरी तरफ राजधानी के कई इलाकों में अवैध डेरियां खुली हैं, जहां दूध निकालने के बाद गायों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। वसंत कुंज, मसूदपुर और नांगल समेत आसपास के क्षेत्रों के ऐसी कई डेरियां अवैध रूप से चल रही हैं, जिनके खिलाफ नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन डेरियों के गोवंशी वसंत कुंज में भी पहुंच जाते हैं।
दिल्ली में चारों गोशालाओं में रखे गए गोवंशी
गोशाला का नाम क्षेत्रफल क्षमता रखे गए गोवंशी डाबर हरे कृष्णा गोशाला, सुरहेड़ा गांव 24 एकड़ 5232 4593 मानव गोसदन, रेवला खानपुर 16 एकड़ 3488 4593 गोपाल गोसदन, हरेवली 15 एकड़ 3270 4006 श्री कृष्ण गोशाला, सुल्तानपुर डबास 36 एकड़ 7848 8668
पीक आवर में अचानक सड़क पर आने से कई बार दोपहिया वाहन चालक हादसे की चपेट में आ चुके हैं। एमसीडी को नियमित कैटल-कैचिंग अभियान, पशुओं की टैगिंग, जिम्मेदार मालिकों पर सख्त कार्रवाई और पर्याप्त आश्रय की व्यवस्था करनी चाहिए।
-जितेंद्र नेगी, प्रधान, निवासी कल्याण संगठन
कई बार नगर निगम से शिकायत करने के बाद भी समस्या बनी हुई है। निगम को मवेशियों को हटाने के लिए बीच-बीच में सक्रियता दिखानी चाहिए।
-अवनीश कुमार, आरडब्ल्यूए प्रधान
सड़क पर बैठे गोवंशियों के कारण रोजाना वाहन चालकों को परेशानी होती है। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बच्चों को सड़क से जाते समय डर लगता है।
-कपिल भाटिया, स्थानीय निवासी
पार्क में बेसहारा गोवंशियों के होने से बच्चों व बुजुर्गों को उनसे डर लगता है। गोवंशियों के कारण बच्चों के लिए यहां घूमना-खेलना मुश्किल हो गया है। गोवंशी पार्क में गंदगी भी फैलाते हैं।
-नगेश सेठी, स्थानीय निवासी
मुझे इसके बारे में शिकायत मिली थी, जिस पर काम करते हुए एमसीडी के वेटनरी हेड को दौरा कराकर समस्या से अवगत कराया था। उस समय कुछ गोवंशियों को उठाया भी गया था। अब लोगों ने फिर से शिकायत की तो जल्द दोबारा कदम उठाया जाएगा।
-जगमोहन महलावत, पार्षद, वसंत कुंज
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